പാർട്ടികളല്ല; കുഞ്ഞിന്റെ ‍ഡയപർ മാറ്റുന്നത് മിസ് ചെയ്യുന്നു: ‘നല്ല പിതാവായി’ പാണ്ഡ്യ

ദുബായ്∙ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. കുഞ്ഞുണ്ടായതിലുള്ള ആഹ്ലാദം പാണ്ഡ്യ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പല തവണ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഐപിഎൽ സീസണ്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ യുഎഇയിലാണു താരം ഇപ്പോഴുള്ളത്. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു ഭാര്യ നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ചിനെയും മകൻ അഗസ്ത്യയെയും യുഎഇയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചില്ല.



യുഎഇയിലെത്തിയ പാണ്ഡ്യ കുടുംബത്തെ എത്രത്തോളം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ‌. മത്സരശേഷം അവതാരകനായ ഡാനി മോറിസ് പാർട്ടികൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നു പാണ്ഡ്യയോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായിരുന്നു പാണ്ഡ്യ മറുപടി നൽകിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിതാവായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ പാർട്ടികളല്ല മിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുട്ടിയുടെ ഡയപറുകൾ മാറ്റുന്നതാണ്– പാണ്ഡ്യ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം മത്സരശേഷമുള്ള പാർട്ടികൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണ ഐപിഎൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തോൽപിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആറ് വിജയങ്ങളുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മുംബൈ ബാറ്റിങ് നിരയില്‍ അവസാന ഓവറുകളിൽ റണ്ണുയർത്തേണ്ട ചുമതലയാണു പാണ്ഡ്യയുടേത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 11 പന്തിൽനിന്ന് പുറത്താകാതെ പാണ്ഡ്യ നേടിയ 21 റൺസാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സുമാണ് പാണ്ഡ്യ അടിച്ചെടുത്തത്.



English Summary: ‘I should be missing changing the diapers and not parties’ – Hardik Pandya