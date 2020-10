കറാച്ചി ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ പേസർ ഉമർ ഗുൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽനിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാഷനൽ ടി20 കപ്പിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണു മുപ്പത്താറുകാരനായ താരം 17 വർഷം നീണ്ട കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുകകയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2016ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാനായി ഏകദിനം കളിച്ചത്. 47 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നായി 163 വിക്കറ്റും 130 ഏകദിനങ്ങളി‍ൽ 179 വിക്കറ്റും 60 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി 85 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

