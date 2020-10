2019 ലോകകപ്പ് ഫൈനലായിരുന്നോ മികച്ചത്? ‘സൂപ്പർ സൺഡേ’യെക്കുറിച്ച് യുവി

ദുബായ്∙ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നെണ്ണം! ഐപിഎല്ലിലെ യഥാർഥ ‘സൂപ്പർ സൺഡേ’ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. സൂപ്പർ ഓവറുകൾ തന്നെ വിരളമായ ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്നു സൂപ്പർ ഓവറുകളാണ് ഞായറാഴ്ച നടന്നത്. ആദ്യത്തേത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്– കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് തമ്മിലും മറ്റു രണ്ടും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്– കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് തമ്മിലും. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൂപ്പർ ഓവറുകൾ നടക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച, ആദ്യം നടന്ന ഹൈദരാബാദ്– കൊൽക്കത്ത മത്സരം ടൈ ആയതോടെയാണ് സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടത്. സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദിനെ ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ വെറും 2 റൺസിൽ ഒതുക്കി. ആദ്യ പന്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറും 3–ാം പന്തിൽ അബ്ദുൽ സമദും ക്ലീൻ ബോൾഡായി പുറത്ത്. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും ഒയിൻ മോർഗനും കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി 3 റൺസ് നേടി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. സ്കോർ: കൊൽക്കത്ത 5ന് 163, ഹൈദരാബാദ് 6ന് 163.

ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവറും ‘ടൈ’ ആയി 2–ാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീണ്ട ആവേശ മത്സരത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് മുംബൈയെ തകർത്തത്. മുംബൈയുടെ 176 പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ പ​​ഞ്ചാബിന്റെ ഇന്നിങ്സ് 176ൽ അവസാനിച്ചു. പിന്നീടു വന്ന ഒന്നാം സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസെടുത്തു. മുംബൈയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവർ സമനിലയിലായതോടെ മത്സരം 2–ാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക്. അതിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയിൽ ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ അടിച്ച സിക്സിന്റെ ബലത്തിൽ പഞ്ചാബ് ജയത്തിലെത്തി.

ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി നിരവധി താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. 2019 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആയിരുന്നോ മുബൈ–പഞ്ചാബ് മത്സരമായിരുന്നോ മികച്ചതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവ്‌രാജ് സിങ് ചോദിച്ചു. അവിശ്വസനീയമായ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയതെന്ന് യുവി പറഞ്ഞു. ഗെയിം ചേഞ്ചർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ, മായങ്ക് അഗർവാൾ എന്നിവരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

2019 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരവും ടൈ ആയതിനെ തുടർന്ന് ബൗണ്ടറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചായിരുന്നു യുവിയുടെ ട്വീറ്റ്. ‘ഒരു ദിവസം, രണ്ടു സൂപ്പർ ഓവർ. ഇത് ഒരു രീതിയിലും സുരക്ഷിതമല്ല.’ – മുംബൈ–പഞ്ചാബ് മത്സരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് വിരേന്ദർ സേവാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

