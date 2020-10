‘ഇപ്പോഴും വിറയ്ക്കുന്നു’: ‘ഡബിൾ സൂപ്പർ’ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ പ്രീതി സിന്റ

ദുബായ്∙ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായി മത്സരത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവറും ‘ടൈ’ ആയി 2–ാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീണ്ട മത്സരത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് വിജയം. മുംബൈയുടെ 176 പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ പഞ്ചാബിന്റെ ഇന്നിങ്സും 176ൽ അവസാനിച്ചു.

പിന്നീടുവന്ന ഒന്നാം സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസെടുത്തു. മുംബൈയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവർ സമനിലയിലായതോടെ മത്സരം 2–ാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക്. അതിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയിൽ ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ അടിച്ച സിക്സിന്റെ ബലത്തിൽ പഞ്ചാബ് ജയത്തിലെത്തി. ഇതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന പഞ്ചാബ് റൺ റേറ്റിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ഇതിനു പിന്നാലെ ടീമിനെ പ്രശംസിച്ച് ടീം സഹഉടമയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ പ്രീതി സിന്റയും രംഗത്തെത്തി. ‘പ്രവർത്തനം വാക്കുകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ സാധാരണ എപ്പോഴും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. രണ്ട് സൂപ്പർ ഓവറുകൾ? ദൈവമേ! ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിറയ്ക്കുന്നു.’ – പ്രീതി സിന്റ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്തൊരു മത്സരം, എന്തൊരു രാത്രി, എന്തൊരു വികാരം. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിനു ടീമിന് നന്ദിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

മത്സരശേഷമുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ നായകൻ കെ.എൽ.രാഹുലും സന്തോഷം മറച്ചുവച്ചില്ല. ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം. ഇതിനോട് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ കിട്ടയതാണെങ്കിലും ഈ രണ്ടു പോയിന്റ് നിർണായകമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം സാധാരണമല്ലാത്തതിനാൽ സമ്മർദത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. പരാജയപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അതിശയകരമായ ചില പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. ഓരോ മത്സരത്തിലും ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവരവിന് കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വിജയം ഗുണം ചെയ്യും.’ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

