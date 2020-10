ഒന്നല്ല, രണ്ട് സെഞ്ചുറി, റെക്കോർഡുകൾ പലത്; റൺ ‘ശിക്കാരി’ ആയി ധവാൻ

ദുബായ്∙ ടീമിലെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു സെഞ്ചുറികൊണ്ട് ശിഖർ ധവാൻ‌ കുറിച്ച റെക്കോർഡുകൾ പലതാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറിയോടെ ഐപിഎല്ലിൽ തുടരെ 2 കളികളിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി മാറി ധവാൻ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ‌ കിങ്സിനെതിരെയായിരുന്നു ധവാന്റെ സെഞ്ചുറി.

പഞ്ചാബിനെതിരെ ഡൽഹി ഇന്നിങ്സിന്റെ 19ാം ഓവറിൽ, നേരിട്ട 57ാം പന്തിലാണ് ധവാൻ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവർ മുതൽ തകർത്തടിച്ച ഡൽഹി ഓപ്പണർ, 28 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ധവാൻ (61 പന്തിൽ 106*) മാത്രമാണു ഡൽഹി നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി 59 പന്തുകളിൽ നേടിയത് 54 റൺസ് മാത്രം. എക്സ്ട്രാസ് 4.

സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തോടെ ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഒന്നിൽകൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യക്കാരനുമായി മാറി ശിഖർ ധവാൻ. 2016ൽ നാല് സെഞ്ചുറി നേടിയ വിരാട് കോലിയാണ് ധവാന്റെ മുൻഗാമി. ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ (2011ൽ ആർസിബിക്കായി രണ്ടു സെഞ്ചുറി), ഹഷിം അംല (2017ൽ പഞ്ചാബിനായി 2 സെഞ്ചുറി), ഷെയ്‌ൻ വാട്സൻ (2018ൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി 2 സെഞ്ചുറി) എന്നിവരും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്.

ഐപിഎല്ലിൽ 5000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ലും ധവാൻ ചൊവ്വാഴ്ച പിന്നിട്ടു. ഇന്നിങ്സിന്റെ 13–ാം ഓവറിൽ പഞ്ചാബ് ബോളർ രവി ബിഷ്നോയിയെ സിക്സർ പറത്തിയാണ് ധവാൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 168 ഇന്നിങ്സുകളിൽ 5044 റൺസാണു സമ്പാദ്യം. രോഹിത് ശർമ (5158), സുരേഷ് റെയ്ന (5368), വിരാട് കോലി (5759) എന്നിവരാണു മുന്നിലുള്ളത്. ‍ഡേവിഡ് വാർണർ (5037) ധവാനു തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.

English Summary: Shikhar Dhawan creates history, becomes first player to get back-to-back hundreds in Indian Premier League