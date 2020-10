‘ധോണി ഉദ്ദേശിച്ച യുവതാരങ്ങൾ അവരാകില്ല’: അണയാതെ ‘സ്പാർക്ക്’ വിവാദം

ദുബായ്∙ ചെന്നൈ നായകൻ എം.എസ്.ധോണി കൊളുത്തിവിട്ട ‘സ്പാർക്ക്’ വിവാദം ഉടൻ അണയുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. യുവതാരങ്ങളിൽ ‘സ്പാർക്ക്’ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ടീമിൽ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതെന്ന ‘തല’യുടെ പരാമർശമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത് ഉൾപ്പെടയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കേദാർ ജാദവിലും പീയൂഷ് ചൗളയിലും ധോണി എന്ത് ‘തീപ്പൊരി’ ആണ് കാണുന്നതെന്നായിരുന്നു ശ്രീകാന്തിന്റെ ചോദ്യം.

‘എന്താണു ധോണി ചെയ്യുന്നത്? ജഗദീശനിൽ സ്പാർക്ക് ഇല്ലെന്നാണോ ധോണി പറയുന്നത്. കേദാർ ജാദവിലാണോ തീപ്പൊരിയുള്ളത്? ഇതു മണ്ടത്തരമാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ ചെന്നൈയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്ക് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്മർദമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുമെന്നാണു ധോണി പറയുന്നത്.

എന്തുതരം ‘സ്പാർക്ക്’ ആണ് ധോണി ജഗദീശനില്‍ കാണാതിരുന്നത്. കേദാർ ജാദവിലും പീയുഷ് ചൗളയിലും എന്താണു കാണുന്നത്. കരൺ ശര്‍മ വിക്കറ്റ് എടുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിയൂഷ് ചൗള പന്തെറിയുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. ധോണി വലിയ താരം തന്നെയാണ്, അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു യോജിക്കാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കില്ല.’– ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രഗ്യാൻ ഓജ

എന്നാൽ ധോണിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പ്രഗ്യാൻ ഓജ. ധോണി യുവതാരങ്ങൾ എന്നു പരാമർശിച്ചത് യഥാർഥത്തിൽ ഉള്ള യുവതാരങ്ങളെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഓജയുടെ പക്ഷം. ടീമിലെ മുതിർന്ന താരമായ ധോണി തന്നെക്കാൾ ജൂനിയറായ ചില താരങ്ങളെയാകും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയെന്നും ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെയോ എം.ജഗദീശനെയോ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഓജ വ്യക്തമാക്കി.

‘ആരാണ് യുവതാരം? ധോണി സ്വയം മുതിർന്ന താരമായാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേദാർ ജാദവിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും സംസാരിച്ചത്. ഋതുരാജിനെയോ ജഗദീശനെയോ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചോ? എനിക്കറിയുന്ന ധോണി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിഗൂഡമാണ്.’– ഓജ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

‘ഈ രണ്ടു യുവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഒരു മത്സരം മാത്രം കളിച്ച ആളിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയും? ഇതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഋതുരാജിനെക്കുറിച്ചും ജഗദീശനെക്കുറിച്ചുമാണ് ധോണിയുടെ പരാമർശം എന്നു കരുതുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പീയുഷ് ചൗളയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും ആയിക്കൂടാ?’ – ഓജ ചോദിച്ചു.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് എം. ജഗദീശനെ ചെന്നൈ കളിപ്പിച്ചത്. ഈ മത്സരത്തിൽ താരം 33 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം തുടർച്ചയായി ബാറ്റിങ്ങിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കേദാർ ജാദവിനെ ധോണി കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച കേദാർ ജാദവ് 62 റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്. ഋതുരാജ് രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങി.

English Summary: MS Dhoni's messages are very cryptic, he must've referred to Kedar Jadhav: Pragyan Ojha on 'spark' comment