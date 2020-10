‘ചെന്നൈയുടെ ‘ജ്യൂസ്’ തീർന്നിരിക്കാം; ഈ സീസണിലെ സാധ്യതകൾ അവസാനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു’

അബുദാബി∙ ഐപിഎല്ലിൽ ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഇതുവരെ കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴും തോറ്റ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. ചെന്നൈ കളിച്ച 10 സീസണിലും പ്ലേഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായിട്ടില്ല. ഇതിൽ എട്ടു തവണയും ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വർഷം പ്ലേ ഓഫ് കാണാനുള്ള യോഗം ധോണിക്കും സംഘത്തിനും ഉണ്ടാകുമോ എന്നകാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്.

അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമെ ഇത്തവണ ചെന്നൈ പ്ലേഓഫ് കളിക്കൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ചെന്നൈ കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ് തന്നെയാണ്. ഈ സീസണിൽ‌ ചെന്നൈയുടെ സാധ്യത ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അവസാനിച്ചെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലെമിങ്.

‘ഈ ടീമിന്റെ ‘ജ്യൂസ്’ തീർന്നിരിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ മേശയിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യ വർഷം ഞങ്ങൾ ചാംപ്യന്മാരായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന പന്തിൽ തോറ്റു. പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമുമായി മൂന്നാം വർഷവും പൊരുതുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മത്സരം യുഎഇയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ മറ്റുചില വെല്ലുവിളികളും ടീമിനുണ്ട്.’ – രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിനുശേഷം ഫ്ലെമിങ് പറഞ്ഞു.

സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഡ്രസിങ് റൂമിലെ മനോവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നഷ്ടമായത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ടൂർണമെന്റിൽ തുടരുന്നതിന് ആ മത്സരം നിർണായകമായിരുന്നെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇനി ഒരു നേരിയ സാധ്യത മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ മറ്റു ടീമുകളുടെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും സ്വന്തം ടീമിന്റെ ഫോം മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ഫ്ലെമിങ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ഷാർജയിലാണ് ചെന്നൈയുടെ അടുത്ത മത്സരം. മുംബൈയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ വിജയിച്ചിരുന്നു.

English Sumamry: ‘This team may have run out of juice,’ Head coach Stephen Fleming concedes CSK’s season might be over