‘ബാംഗ്ലൂരിനെ ആർക്കും അത്ര വിശ്വാസം പോര; എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല’

അബുദാബി∙ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെതിരായ ഗംഭീര വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ടീമിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ച് റോയൽ ചാ‍ലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. പൊതുവായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ടീമിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അത്ര പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളതെന്നു വിരാട് കോലി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുഎഇ ഐപിഎൽ ടീമിന് വിജയകരമാകുമെന്നു താനും ടീം അംഗങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നതായും കോലി അവകാശപ്പെട്ടു.



ബാംഗ്ലൂർ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്കായി കൃത്യമായ ഒരു സംസ്കാരമാണു കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു പ്ലാൻ എയുണ്ട്, പ്ലാൻ ബിയുണ്ട്. താരങ്ങൾ അതു നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു ബാംഗ്ലൂർ ടീം ഇപ്പോൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പൊതുവായുള്ള ചിന്തകൾ നോക്കിയാൽ, ഒരുപാടു പേർക്കൊന്നും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിൽ അത്ര വിശ്വാസമുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്റെ സഹതാരങ്ങൾക്കുമുണ്ട്, അതാണു കാര്യം– കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ വിജയത്തിനു ശേഷം വിരാട് കോലി പറഞ്ഞു.



കൃത്യമായി ആസൂത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തിയത്. ഞങ്ങൾക്കു കഴിവുകളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും സ്വയം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കു വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല– കോലി പറഞ്ഞു. സീനിയർ താരം ക്രിസ് മോറിസിനെയും കോലി പുകഴ്ത്തി. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതു ക്രിസ് മോറിസ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ടീമിലെ നേതൃസ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ക്രിസ് മോറിസ് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണെന്നും കോലി അവകാശപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് ബാംഗ്ലൂർ തകർത്തുവിട്ടത്.



ഇതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ബാംഗ്ലൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഈ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസോ, ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽ‌സോ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടുമെന്നാണു ഭുരിഭാഗം പ്രവചനങ്ങളും. എന്നാൽ ആർ‌സിബി കിരീടജേതാക്കളാകുമെന്ന് ആരും അധികം പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും ജയിച്ചാണു ബാംഗ്ലൂർ രണ്ടാമതെത്തിയത്. പ്രാഥമിക ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ‍‍ഡൽഹിയെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാമതെത്താനാണ് ആർസിബിയുടെ ശ്രമം.



