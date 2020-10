കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ചെന്നൈ; ‘മുതിർന്നവർ’ പുറത്താകും, ധോണിയുടെ ഭാവി?

ദുബായ്∙ ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് യുഎഇ സീസൺ തിരിച്ചടികളുടെ കാലമാണ്. ടീമിന്റെ തുടർ തോൽവികളിൽ പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഐപിഎൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച മട്ടിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ. ടീമിന്റെ മോശം അവസ്ഥയിൽ മാനേജ്മെന്റും കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. മുതിർന്ന താരങ്ങളെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ‘കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്കാണ്’ മാനേജ്മെന്റ് പോകുന്നതെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.



ഐപിഎല്ലിൽ പത്ത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇതുവരെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണു ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. സാങ്കേതികമായി ഇനിയും പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തോൽവി കൂടി ചെന്നൈയ്ക്കു സംഭവിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തകിടം മറിയും. ഷെയ്ൻ വാട്സൻ, ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി, എം.എസ്. ധോണി, അംബാട്ടി റായുഡു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ടീമിലുള്ളപ്പോഴും വിജയം മാത്രം വരുന്നില്ല. ടീമിനായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കേദാർ ജാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയുടെ സമീപനത്തിനെതിരെയും വിമർശനമുയർന്നുകഴിഞ്ഞു.



അടുത്ത സീസണിന് മുൻപ് കേദാർ ജാദവിനെ ചെന്നൈ ടീം ഒഴിവാക്കുമെന്നാണു സ്പോർട്സ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീസണിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രമാണുള്ളത്– ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2018, 2019 വർഷങ്ങളിലും ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെ ‘വയസ്സൻ പട’ എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ടീം മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും ഇതു കാര്യമാക്കിയില്ല. 2020 സീസണിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല.



പരിചയ സമ്പന്നരാണെങ്കിലും കളിക്കാത്ത താരങ്ങളെ ഇനി ടീമിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്. കഴിവുള്ള യുവതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഷെയ്ൻ വാട്സന്‍, പിയുഷ് ചൗള, കേദാർ ജാദവ്, ഇമ്രാൻ താഹിർ എന്നിവരെയും ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കും. സുരേഷ് റെയ്ന, ഹർഭജൻ സിങ് എന്നിവരുമായുള്ള കരാർ ചെന്നൈ ടീം നേരത്തേ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച എം.എസ്. ധോണി ലീഗിൽ തുടരുമോയെന്നതാണു മറ്റൊരു ചോദ്യം.



തുടർന്നും ഐപിഎൽ കളിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ധോണി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ധോണിയില്ലാത്ത സിഎസ്കെ എന്നത് ചെന്നൈയുടെ പല ആരാധകർക്കും ഇപ്പോഴും സങ്കൽപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. തുടര്‍ന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലും ധോണി കാര്യമായ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ താരത്തിന്റെ ഐപിഎൽ കരിയറും അവസാനിക്കുമെന്നാണു ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.



