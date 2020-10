രണ്ടാം റണ്ണിന് ‘വളഞ്ഞ വഴി’ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ത്? ജോർദാന് മറുപടിയുണ്ട്!

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മത്സരത്തിനിടെ അവസാന പന്തിൽ ഡബിൾ ഓടിയ ക്രിസ് ജോർദാൻ, രണ്ടാം റണ്ണിന് ‘വളഞ്ഞ വഴി’ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ്? മത്സരം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആരാധകർക്ക് പിടികിട്ടാത്ത സംഗതിയാണിത്. മത്സരം ടൈയിൽ അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് തവണ സൂപ്പർ ഓവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, അന്തിമ വിജയം പഞ്ചാബിനു തന്നെയായിരുന്നു. ക്രിസ് ജോർദാൻ റണ്ണൗട്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ജയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരമാണ് ഒടുവിൽ ഇരട്ട സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടത്.

അന്ന് അവസാന പന്തിൽ പഞ്ചാബിന് വിജയത്തിലേക്ക് രണ്ടു റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഓടി ക്രിസ് ജോർദാൻ റണ്ണൗട്ടായത്. നേരെ ഓടിയാൽ 17 മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള പിച്ചിൽ, വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഓടി ജോർദാൻ പിന്നിട്ടത് 22 മീറ്ററാണ്. തീരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു ജോർദാന്റെ ഔട്ട് എന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹം ‘എക്സ്ട്രാ’ ഓടിയ അഞ്ച് മീറ്റർ നിർണായകമായെന്ന് വ്യക്തം. ഈ ഔട്ടിനു പിന്നാലെ ഒത്തുകളി ആരോപണവുമായിപ്പോലും ഒട്ടേറെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

സത്യത്തിൽ എന്തിനാണ് അന്ന് നേരെ ഓടുന്നതിനു പകരം ജോർദാന്‍ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഓടിയത്? ഒടുവിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ജോർദാൻ തന്നെ തുറന്നുപറയുകയാണ്. രണ്ടാം റണ്ണിനായി തിരിച്ചോടുമ്പോൾ കാൽ വഴുതിയതിനെ തുടർന്നാണ് നേരെ ഓടാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് ജോർദാൻ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

‘ശരിയാണ്, പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഓടിയത് വിഡ്ഢിത്തമായെന്ന് തോന്നും. അത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ, തിരിഞ്ഞോടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കാൽ വഴുതിപ്പോയി എന്നതാണ് സത്യം. കാൽ വഴുതിയിട്ടും നേരെ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീണുപോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വളഞ്ഞ് ഓടിയത്’ – ജോർദാൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘തിരിച്ചോടുമ്പോൾ വളഞ്ഞ വഴിക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏതാണ്ട് ക്രീസിന് അടുത്തെത്തിയതാണ്. പന്ത് എന്റെ കാലിൽ വന്നിടിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റംപിൽ കൊള്ളാതെ വഴിമാറിപ്പോയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ട് ക്രീസിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചില്ല. പക്ഷേ, ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് ഞാൻ പുറത്തായി’ – ജോർദാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chris Jordan reveals why he took a wider route while completing second run against MI