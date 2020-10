സഞ്ജു വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയാൻ കാരണം സ്റ്റോക്സിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക്: ചോപ്ര

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഇന്നലെ നടന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ കമന്റേറ്റർ ആകാശ് ചോപ്ര. ഓപ്പണറായെത്തിയ സ്റ്റോക്സിന്റെ മന്ദഗതിയിലുള്ള ബാറ്റിങ്ങാണ് ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയാൻ കാരണമെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജോസ് ബട്‌ലറിനെ നാലാമനാക്കി ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പ് ഇപ്പോഴും തനിക്ക് പിടിതരാത്ത സമസ്യയാണെന്നും ചോപ്ര വിശദീകരിച്ചു.

‘ബെൻ സ്റ്റോക്സിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് രാജസ്ഥാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മിക്കപ്പോഴും ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗം തീരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോശം ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്. കാരണം, ഒരറ്റത്ത് സ്റ്റോക്സിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുകയാണ്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽത്തന്നെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിന് ഒരു ക്രമമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ബാറ്റിങ് ഓർഡർ എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തൊരു സമസ്യയാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായ ജോസ് ബട്‍ലറിനെ നാലാമനായി ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ ഓപ്പണറായി ഇറക്കുന്നു’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയെ തന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയോട് ഉപമിച്ച് ചോപ്ര സ്വയം ‘ട്രോളു’കയും ചെയ്തു.

‘ഇതിനകം വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി 100ൽ അധികം പന്തുകൾ നേരിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു സിക്സർ പോലും നേടാൻ സ്റ്റോക്സിന് സാധിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോമിന്റെ ഏകദേശ ചിത്രം നമുക്കു തരുന്നുണ്ട്. ഫോറുകളും സിംഗിളുകളും മാത്രം നേടാൻ അവർ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്) ടീമിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെയാണ്, അല്ലാതെ ആകാശ് ചോപ്രയെ അല്ല’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജോസ് ബട്‍ലറിനെപ്പോലെ ഒരു താരം ടീമിലുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മത്സരം ഏതാണ്ട് രാജസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് പോയിരുന്നു. ജോസ് ബട്‍ലറിന് കുറച്ച് ഓവറുകൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ച് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് രാജസ്ഥാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുന്ന ബട്‌ലർ പുറത്താകുന്നതും. ഇതോടെ മത്സരം രാജസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് പോയി’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘രാഹുൽ തെവാത്തിയയുടെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ രാജസ്ഥാൻ വിശ്വസിക്കാത്തതും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്ന താരമാണ് തെവാത്തിയ എന്ന് ഓർക്കണം. ഇന്നിങ്സിൽ എട്ടോ ഒൻപതോ പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാജസ്ഥാൻ തെവാത്തിയയെ ബാറ്റിങ്ങിന് വിടുന്നത്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ജോസ് ബട്‍ലറിനെക്കൊണ്ട് ടീമിന് ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓപ്പണറായിത്തന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറ്റണം. സഞ്ജു സാംസൺ മൂന്നാമനായി വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതം. സ്റ്റീവ് സമിത്താകണം നാലാമൻ. താരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോം നോക്കി അവസരം നൽകുന്നതാകും കൂടുതൽ ഉചിതമെന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനുള്ള എന്റെ ഉപദേശം’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: Aakash Chopra on the batting order the Rajasthan Royals should follow