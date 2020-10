ധോണി പറഞ്ഞത് ശരിയായി? ‘സ്പാർക്ക്’ നോക്കിയ യുവതാരങ്ങൾ പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്!

ഷാർജ∙ ഇന്നിങ്സിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകള്‍ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്നു ചെന്നൈ ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ കൂടാരം കയറിയപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ നായകൻ എം.എസ്.ധോണി ഉള്ളിലെങ്കിലും ഒന്നു ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ? കാരണം, ‘സംപൂജ്യരായി’ ഔട്ടായ അതിൽ രണ്ടു പേരുടെ പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ധോണി ഏറ്റവുമധികം വിമർശനം നേരിട്ടത്. ചെന്നൈ ടീമിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ‘സ്പാർക്ക്’ ഇല്ലെന്ന് ധോണി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചത്. ഈ വിമർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുംബൈയ്‌ക്കെതിരെ അവസരം ലഭിച്ച യുവതാരങ്ങളായ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും എൻ.ജഗഗീശനും ചെന്നൈ സ്കോർബോർഡിലേക്ക് ഒരു റണ്‍ പോലും സംഭാവന ചെയ്യാതെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു!

ഷെയ്ൻ വാട്സനു പകരം ടീമിലെത്തിയ ഋതുരാജാണ് ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിക്കൊപ്പം ചെന്നൈ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. മുംബൈയ്ക്കായി ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ ആദ്യ പന്ത് നേരിട്ടതു മുതൽ ഋതുരാജിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽ സമ്മർദം വ്യക്തമായിരുന്നു. ഓവറിന്റെ അഞ്ചാം പന്തിൽ ‘പ്രതീഷിച്ചത്’ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോൾട്ടിന്റെ ഫുൾ സ്വിങ് പന്തിന് ബാറ്റുവച്ച ഋതുരാജ് വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുടുങ്ങി. അംപയർ നോട്ടൗട്ട് വിധിച്ചെങ്കിലും റിവ്യൂവിൽ തേഡ് അംപയർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചു.

നാലാമനായി ഇറങ്ങിയ എൻ.ജഗദീശൻ വന്നതും പോയതും ഒരുപോലെയായിരുന്നു. ഇന്നിങ്സിന്റെ രണ്ടാം ഓവർ എറിയാനെത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ നാലാം പന്തിൽ അംബാട്ടി റായിഡു ഔട്ട്. മൂന്നു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസെടുത്ത റായിഡുവിനെ ബുമ്ര കീപ്പർ ക്വിന്റൻ ഡി കോക്കിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജഗദീശൻ ക്രീസിലെത്തിയത്. ബുമ്രയുടെ ഫുൾ ലെങ്ത് പന്ത് എഡ്ജ് ചെയ്ത് ജഗദീശൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങി. ചെന്നൈ ആരാധകർ ഉൾപ്പെടെ മുറവിളി കൂട്ടിയ രണ്ടു യുവതാരങ്ങളുടെ ‘സ്പാർക്കി’ന് ഇത്രമാത്രമെ ആയുസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

യുവതാരങ്ങളിൽ ‘സ്പാർക്ക്’ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ടീമിൽ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതെന്ന ധോണിയുടെ പരാമർശം വിവാദങ്ങൾക്ക് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2020 സീസണിൽ ടീമിലുള്ള വെറ്ററൻ താരങ്ങളെ മറികടന്നു കളിപ്പിക്കാനുള്ളത്രയും ‘തീപ്പൊരി’ യുവതാരങ്ങളിൽ ആരിലും കണ്ടില്ലെന്നാണ് ധോണി പറഞ്ഞത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനോട് ഏഴു വിക്കറ്റ് തോൽവി വഴങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു ചെന്നൈ നായകന്റെ പ്രതികരണം.

നായകനെന്ന നിലയിൽ ധോണിയുടെ തീരുമാനങ്ങളാണു ചെന്നൈയുടെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിനു കാരണമെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പിഴവുകളാണു കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത്. യുവതാരങ്ങളായ ഋതുരാജിനും ജഗദീശനും അവസരം നിഷേധിക്കുന്നതിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും വിമർശനം. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് എം. ജഗദീശനെ ചെന്നൈ കളിപ്പിച്ചത്.

ഈ മത്സരത്തിൽ താരം 33 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം തുടർച്ചയായി ബാറ്റിങ്ങിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കേദാർ ജാദവിനെ ധോണി കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച കേദാർ ജാദവ് 62 റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്. ഋതുരാജ് ഡൽഹിക്കെതിരെയും രാജസ്ഥാനെതിരെയും കളത്തിലിറങ്ങി. ട്വന്റി20യിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഇമ്രാൻ താഹിർ സീസണിൽ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് മടക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ധോണി ‘പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്’ മുതിർന്നത്. വിമർശകർ മുറവിളി കൂട്ടിയ മൂന്നു പേർക്കും മുംൈബ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ അവസരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ധോണി ഉദ്ദേശിച്ച ‘സ്പാർക്ക്’ രണ്ടു യുവതാരങ്ങളിലും കണ്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഈ സീസണിൽ ധോണി ഏറ്റവുമധികം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ഒരാളായ സാം കറൻ ചെന്നൈയുടെ രക്ഷകനാകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ടീം സിലക്ഷനിലെ പിഴവു മാത്രമാണോ ചെന്നൈയുടെ തോൽവികളുടെ യഥാർഥ കാരണമെന്ന ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയരുന്നു.

