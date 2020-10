അന്ന് ജയിച്ചപ്പോൾ ‘ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി’ ഓർഡർ ചെയ്തു; ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു!

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം മുഖാമുഖത്തിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽനിന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിലേറ്റ തോൽവിക്ക് തിരിച്ചടി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. കളത്തിലെ പോരാട്ടത്തിൽ നേടിയ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലും പുതിയ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരു ടീമുകളും. ഇതിനു മുൻപ് ഈ സീസണിൽ ഇതേ വേദിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത രാജസ്ഥാന്, അന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അവർ നടത്തിയ പരിഹാസത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുകയാണ് ഹൈദരാബാദ്. എന്തായാലും ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ട്വിറ്റർ പോര് ആരാധകർക്കും രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഗതിയെന്നല്ലേ?

അതിന് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഇന്നലെയും ഒക്ടോബർ 11നുമായി നടന്ന മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം. ഇന്നലെ ദുബായ് രാജ്യന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചുകയറിയത്. വെറും 16 റണ്‍സിനിടെ ഓപ്പണർമാരുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദ് വിജയത്തിലെത്തിയത്. പിരിയാത്ത മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 93 പന്തിൽനിന്ന് 140 റൺസടിച്ച മനീഷ് പാണ്ഡെ – വിജയ് ശങ്കർ സഖ്യമാണ് സൺറൈസേഴ്സിന് ആധികാരിക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ഇതോടെ, സീസണിലെ ആദ്യ മുഖാമുഖത്തിൽ ഇതേ വേദിയിൽ രാജസ്ഥാനോടേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്കും സൺറൈസേഴ്സ് പകരം വീട്ടി. അന്ന് വിജയത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന ഹൈദരാബാദിനെ, പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുമായി രാഹുൽ തെവാത്തിയ – റിയാൻ പരാഗ് സഖ്യമാണ് തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. 159 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ അഞ്ചിന് 78 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നെങ്കിലും. 45 റൺസെടുത്ത തെവാത്തിയയും 42 റൺസെടുത്ത പരാഗും ചേർന്ന് സമ്മാനിച്ചത് അവിശ്വസനീയ വിജയം.

ദുബായിലെ ആദ്യ മുഖാമുഖത്തിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നടത്തിയ ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. അന്ന് തെവാത്തിയ – പരാഗ് സഖ്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഹൈദരാബാദിനെ പരിഹസിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ‘സൊമാറ്റോ’യെ ടാഗ് ചെയ്ത് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ലോക ബിരിയാണി ദിനമായിരുന്നതും ഈ ട്വീറ്റിന് പ്രചോദനമായി. അതിന്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ:

‘ഹേയ് സൊമാറ്റോ, ഒരു ലാർജ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ലൊക്കേഷൻ: ഒരേയൊരു റോയൽ മിറാഷ്’ – #WorldBiryaniDay എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സഹിതമായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്തായാലും രാജസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം മുഖമുഖത്തിൽ മനീഷ് പാണ്ഡെ – വിജയ് ശങ്കർ സഖ്യത്തിന്റെ മികവിൽ തകർപ്പൻ വിജയം കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആ പഴയ ട്വീറ്റ് ‘കുത്തിപ്പൊക്കുക’യാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ ആ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത സൺറൈസേഴ്സ് കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഇതാ:

‘ആ ബിരിയാണി ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കൂ. അതിന് സ്പൈസ് കൂടുതലായതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല.

പിഎസ്: പകരം ദാൽ ബാട്ടി പരീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും’ ‌– #RRvSRH #KeepRising #OrangeArmy #Dream11IPL എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതം സൺറൈസേഴ്സ് കുറിച്ചു.

പിന്നാലെ തോൽവി അംഗീകരിച്ച് രാജസ്ഥാന്റെ ട്വീറ്റുമെത്തി.

‘ഇന്ന് അത്ര വിശപ്പില്ല’ എന്ന ക്യാപ്ഷൻ സഹിതം ചില വാക്കുകളെ നിരോധിത പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ ട്വീറ്റ്. ആ വാക്കുകൾ ഇതാ: ലാർജ് ബിരിയാണി, ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി, ബിരിയാണി...!



English Summary: SRH’s hilarious reply to RR after eight-wicket victory in Dubai