ജഴ്സി സമ്മാനം നൽകുന്നത് പതിവാക്കി ധോണി; ഐപിഎലും വിടുമെന്ന് അഭ്യൂഹം

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ‌) ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനത്തോടെ 13–ാം സീസണിൽനിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായതിനു പിന്നാലെ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഐപിഎൽ കരിയറിനും തിരശീലയിട്ടേക്കുമെന്ന് വ്യാപക അഭ്യൂഹം. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും താരമെന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ ധോണിയും ടീമും ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായാൽ, ധോണി ഐപിഎലിൽനിന്നും വിരമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവർ ഒട്ടേറെയാണ്. ഓരോ മത്സരങ്ങൾക്കുശേഷവും ചെന്നൈ ടീമിലെ തന്റെ ജഴ്സി എതിർ ടീം താരങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ധോണി പതിവാക്കിയതോടെയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ വളരുന്നത്. ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിനായി യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധോണി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്.

ഈ സീസണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, 11 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വെറും മൂന്നു ജയങ്ങൾ സഹിതം ആറു പോയിന്റുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ധോണിയും സംഘവും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് വിജയത്തുടക്കമിട്ട ധോണിയും സംഘവും, ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുന്തോറും പിന്നോട്ടു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് യുഎഇയിൽ കണ്ടത്. പിന്നീട് കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാനായത് രണ്ടേരണ്ടു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച മുംബൈയോടു പോലും ഇന്നലെ ദയനീയമായി തോറ്റു.

ഷാർജയിലെ താരതമ്യേന ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുവേള ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറിന്റെ നാണക്കേടിലേക്ക് നീങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ, ഇംഗ്ലിഷ് താരം സാം കറന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് രക്ഷിച്ചത്. 47 പന്തിൽ നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 52 റൺസെടുത്ത കറൻ, ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തിലാണ് ഔട്ടായത്. 20 ഓവർ മുഴുനീളെ ബാറ്റു ചെയ്ത് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 115 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം, 46 പന്തുകൾ ബാക്കിനിർത്തി ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും കളയാതെ മുംബൈ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു.

മുൻപ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരശേഷം, അവരുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിന് ധോണി തന്റെ ജഴ്സി സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിനുശേഷം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ സഹോദര താരങ്ങള്‍ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയ്ക്കും അദ്ദേഹം ജഴ്സി സമ്മാനിച്ചതോടെയാണ് ആരാധകരും സംശയങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പാണ്ഡ്യ സഹോദരൻമാർ ധോണിയുടെ ജഴ്സിയുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ഐപിഎൽ അധികൃതർ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി ട്വീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘എക്കാലവും ഓർത്തിരിക്കാൻ പാണ്ഡ്യ സഹോദരൻമാർക്ക് ഒരു സമ്മാനം’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണിത്. ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് ആരാധകർ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്.

English Summary: MS Dhoni Retiring from IPL too? - Fans Speculate as Chennai Skipper Hands Jerseys to Pandya Brothers, Jos Buttler