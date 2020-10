സാക്ഷി ധോണി കവിതയെഴുതുകയാണ്, ചെന്നൈ പുറത്തായതിന്റെ വിഷമം മറക്കാൻ!

മുംബൈ∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ, ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കവിതയാക്കി മാറ്റി ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി സിങ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ചെന്നൈയുടെ പോരാളികൾ എക്കാലവും ‘സൂപ്പർ കിങ്സ്’ ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സാക്ഷി സാമാന്യം നീണ്ട ഒരു കവിത പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വിരാട് കോലിയുടെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനോട് തോറ്റതോടെയാണ് ധോണിയും സംഘവും പുറത്തായത്.

ഐപിഎലിൽ മൂന്നു തവണ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായത്. തുടർ തോൽവികൾക്കുശേഷം യുവതാരങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ കാത്തിരുന്ന് നേടിയ വിജയത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പുറത്താകൽ എന്നത് വൈരുദ്ധ്യമായി. ഞായറാഴ്ച രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർ കൂടിയായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചതോടെയാണ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുമറ്റ് ചെന്നൈ പുറത്തായത്.

നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നാലു വിജയങ്ങൾ സഹിതം എട്ടു പോയിന്റുള്ള ധോണിയും സംഘവും, ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാലും മുന്നേറില്ല. പുറത്തായെന്ന് ഉറപ്പായതിനു പിന്നാലെയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർക്കായി സാക്ഷി സിങ് കവിത രചിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് വെറും കളി മാത്രം’ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സാക്ഷിയുടെ കവിത ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിലും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാക്ഷി സിങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കവിതയുടെ ഏകദേശ പരിഭാഷ ഇതാ:

ഇത് വെറും കളി മാത്രം...

ചിലപ്പോൾ ജയിക്കും മറ്റു ചിലപ്പോൾ തോൽക്കും!!

കടന്നുപോയ വർഷങ്ങൾക്കിടെ ആവേശക്കൊടുമുടിയേറ്റിയ വിജയങ്ങൾ എത്രയോ...

അപൂർവമെങ്കിലും കുത്തിനോവിച്ച തോൽവികളും!

ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹൃദയം തകർക്കുന്നത്!!

ചിലപ്പോൾ യുക്തിസഹമായ പ്രതികരണം, ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെയും...

ചിലർ ജയിക്കും, ചിലർ തോൽക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടബോധം... ഇത് വെറുമൊരു കളി മാത്രം!!

ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായക്കാർ, വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ...

വികാരങ്ങൾ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിനെ തകർക്കാതിരിക്കട്ടെ.. ഇതൊരു കളി മാത്രമാണ്...

തോൽക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ജയിക്കാനുമാകില്ല

തോറ്റ് സ്തബ്ധരാകുമ്പോൾ കളത്തിൽനിന്നുള്ള മടക്കം സുദീർഘമെന്ന് തോന്നും

ആഘോഷശബ്ദങ്ങളും നിശ്വാസങ്ങളും വേദന കൂട്ടും, പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ തുണ ഉൾക്കരുത്ത് മാത്രം.. ഇതെല്ലാം വെറുമൊരു കളി മാത്രം!!

നിങ്ങൾ മുൻപേ വിജയികളാണ്, ഇപ്പോഴും വിജയികൾ തന്നെ!



പോരാളികൾ പൊരുതാൻ ജനിച്ചവരാണ്, അവർ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സിലും എന്നും സൂപ്പർ കിങ്സ് തന്നെ!!!

സാക്ഷി എസ്.ഡി. (25.10.2020)

English Summary: MS Dhoni's Wife Sakshi Posts Heartfelt Poem As CSK Miss Out On IPL 2020 Playoff Spot