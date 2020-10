തമിഴ് സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച താരമാണ് ചക്രവർത്തി; ശരിക്കും ‘മിസ്റ്ററി’ സ്പിന്നർ!

ചെന്നൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു കളിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ‘മിസ്റ്ററി’കൾ വെളിവാകുന്നതിന്റെ അമ്പരപ്പിലാണ് ആരാധകർ. തമിഴ്നാട്ടുകാരനെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ‘മലയാളി കണക്ഷൻ’ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ബിഎസ്എൻഎൽ കേരള സർക്കിൾ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായ സി.വി വിനോദ് ചക്രവർത്തിയുടെ മകനാണ് വരുൺ. മാത്രമല്ല, വിനോദ് ചക്രവർത്തി ജീവിതത്തിൽ പാതി മലയാളി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ വിമല മാവേലിക്കര സ്വദേശിയാണ്. ബന്ധുക്കൾ മാവേലിക്കരയിലും കിളിമാനൂരുമെല്ലാമുണ്ട്. വരുണും ഇവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനു പിന്നാലെ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൗതുകമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിലെ ചർച്ചാ വിഷയം. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിനു പുറമെ, തമിഴ് സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച താരമാണ് വരുൺ ചക്രവർത്തി! 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമയായ ‘ജീവ’യിലാണ് വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ഒരു വേഷം അഭിനയിച്ചത്. വിഷ്ണു വിശാൽ, ശ്രീദിവ്യ, സൂരി തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സിനിമ സുശീന്തിരനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.

തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച െചയ്യുന്ന ഈ സിനിമയിൽ, ജാതിപ്രശ്നം നിമിത്തം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം നഷ്ടമായ തമിഴ് താരത്തിന്റെ വേഷമാണ് വിഷ്ണു വിശാൽ ചെയ്തത്. പിന്നീട് പ്രീമിയർ ലീഗിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാം അവസരം മുതലെടുത്ത് ഈ താരം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരമായി വളരുന്നതാണ് സിനിമ.

ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ജീവയുടെ സഹതാരമായാണ് വരുണ്‍ ചക്രവർത്തി വേഷമിട്ടത്. ചെന്നൈയിലെ ഒരു ക്ലബിനു കളിക്കുന്ന ജീവയുടെ സഹതാരത്തിന്റെ വേഷമാണ് വരുൺ ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിൽ ജീവയായി അഭിനയിച്ച വിഷ്ണു വിശാൽ തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ലീഗുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ്. കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പരുക്കിനു പിന്നാലെയാണ് ജീവ സിനിമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഈ ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയം നേടിയിരുന്നു. വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആശംസകളറിയിച്ച് വിഷ്ണു വിശാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ വിഡിയോ ഉൾപ്പെടെയാണ് ട്വീറ്റ്.



∙ ‘മിസ്റ്ററി’ സ്പിന്നർ

ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് (ബിആർക്) കഴിഞ്ഞ വരുൺ ആ മേഖല വിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രഫഷനായി സ്വീകരിച്ചത്. ഇടക്കാലത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി. അതിലൊന്നും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമുണ്ടായില്ല. അച്ഛന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടു കഴിയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് വരുൺ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. 2015ൽ മീഡിയം പേസറായി. പക്ഷേ കളിക്കിടെ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരുക്കുമൂലം 6 മാസം കളിക്കാനായില്ല. പിന്നീടാണ് സ്പിന്നിലേക്കു മാറിയത്. അവിടെ സ്വന്തമായൊരു ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തി.

2018ലെ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ടീം 8.4 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടീമിലെടുത്തതോടെയാണ് വരുൺ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. ആദ്യ സീസണ്‍ അത്ര നന്നായില്ലെങ്കിലും, ഇത്തവണത്തെ താരലേലത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് 4 കോടി രൂപയ്ക്ക് താരത്തെ വീണ്ടും ടീമിലെടുത്തു. ഇത്തവണ വരുൺ മോശമാക്കിയില്ല. സീസണിലെ ആദ്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തം പേരിലാക്കി മിന്നുന്ന ഫോമിലാണ് താരം.

ക്രിക്കറ്റിനൊപ്പം ഗിത്താർ, പുല്ലാങ്കുഴൽ, ചിത്രരചന എന്നിവയെല്ലാം ഹരമാക്കിയ വരുണ്‍, തമിഴ് സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്ത കൗതുകത്തോടെയാണ് ആരാധകർ കേട്ടത്. വരുൺ ചക്രിവർത്തി ശരിക്കും ഒരു ‘മിസ്റ്ററി’ സ്പിന്നർ തന്നെ, അല്ലേ?

English Summary: IPL sensation and Team India's new entrant Varun Chakravarthy starred in a Tamil movie