കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിനും പുറത്ത്; കോലിയെ നോക്കിനിർത്തി സൂര്യയുടെ മറുപടി!

ഉള്ളിൽ നുരയുന്ന അമർഷവും ദുഃഖവും നിരാശയും തരിമ്പും പുറത്തുകാട്ടാതെ പറയാനുള്ളതു മുഴുവൻ ബാറ്റിന് വിട്ടുകൊടുത്തൊരു ഇന്നിങ്സ്... അതും തന്റെ ബാറ്റിന്റെ ചൂടേറ്റു വാടിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ സാക്ഷി നിർത്തി. മികവു കാട്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കാതെ തഴഞ്ഞ സിലക്ടർമാരോടും സർവോപരി ക്യാപ്റ്റനോടും ഇതിലും മികച്ച പ്രതികാരമുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാർ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അസാന്നിധ്യംകൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ നിറ‍ഞ്ഞ താരമാണ് സൂര്യകുമാർ. ഇക്കുറി ടീമിൽ ഇടംനേടുമെന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ച താരം.

ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സൂര്യകുമാറിന്റെ പേര് ഇല്ലാതെ പോയപ്പോൾ നിരാശരായ ആരാധകർ ഒട്ടേറെ. അപ്പോൾ സൂര്യകുമാറിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ! നിരാശയകറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പല വഴികൾ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രോഷമറിയിക്കാം, ത്രീഡി കണ്ണടയുടെ പടമിടുന്നതുപോലെ ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപേണ ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കാം. ഒന്നും വേണ്ട, അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ കോലിയെ നോക്കി ഒന്ന് അട്ടഹസിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇതിനൊന്നും മുതിരാതെ അന്തസ്സായി തന്റെയുള്ളിലുള്ളത് കൊള്ളേണ്ടിടത്തു കൊള്ളിക്കാൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനായി.

അർധസെഞ്ചുറി നേടുമ്പോഴുള്ള പതിവ് ആവേശം പോലും മാറ്റിവച്ചാണ് സൂര്യ പ്രതികാരത്തിന്റെ പുത്തൻ ഫോർമാറ്റ് തുറന്നത്. കാര്യമായ ആവേശപ്രകടനങ്ങൾക്ക് തുനിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, സ്വന്തം നെഞ്ചിലിടിച്ചുള്ള സൂര്യകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധ നേടി.

∙ പേരുവരും, ടീമിലില്ല

സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ടീമുകളിൽ കാണാൻ ആരാധകർ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച പേരുകളിലൊന്നാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റേത്. ഹേറ്റേഴ്സില്ലാത്ത ഈ താരത്തെ തഴയുമ്പോൾ ആരാധകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിട്ട് കുറച്ചുനാളായി. സാധാരണ മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള കളിക്കാരോടുള്ള പക്ഷപാതത്തിന്റെ കഥകളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കേൾക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ മുംബൈക്കാരനായിട്ടും സൂര്യയ്ക്കു രക്ഷയില്ല.

ഓപ്പണറായും മിഡിൽ ഓർഡറിലും ഫിനിഷർ റോളിലും നിഷ്പ്രയാസം ഇറക്കാവുന്ന ഒരു താരത്തെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പരിഗണിക്കാത്തത്? ഉത്തരം സിലക്ടർമാർക്കു മാത്രം അറിയാം. ഐപിഎലിൽ പോലും പ്രകടനത്തിനൊത്ത പ്രാധാന്യം സൂര്യയ്ക്കു കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി 2018 മുതൽ പ്രധാന റോൾ വഹിക്കുന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവ്, മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലേറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടേനെ.

മുപ്പതുകാരനായ സൂര്യ, 10 വർഷമായി മുംബൈയ്ക്കു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകളുടെ അലങ്കാരമില്ലെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിലെ ആ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഞെട്ടിക്കുന്നതു ‌തന്നെയാണ്. ഐപിഎലിലെ മിന്നായംപോലുള്ള പ്രകടനംകൊണ്ടു മാത്രം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിയുകയും പിന്നീട് പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും, സൂര്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ അവസരം കൈവന്നില്ലെന്നത് അദ്ഭുതകരമാണ്.

∙ ‘വെരി ഡെയ്ഞ്ചറസ്...’

എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെപ്പോലെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാവശത്തേക്കും പന്തു പായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബോളറേതായാലും അടിക്കാൻ തയാറായാണ് വരുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ ഏറിൽ തലകുലുങ്ങിയിട്ടും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സ്കൂപ് ചെയ്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ പിന്നിലൂടെ ബൗണ്ടറി പായിച്ചത് ആരെയും കൂസാത്ത സൂര്യയുടെ മനോഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു. സൂര്യയുടെ സ്വീപ്, സ്കൂപ് ഷോട്ടുകളാണ് ആരാധകരെ ഏറെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്നത്.

സീസണുകളായി ഐപിഎലിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വലിയ സ്കോറിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തത് പലപ്പോഴും സൂര്യയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള അംഗീകാരങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഇത്തവണ അതു തിരുത്താനുള്ള ശ്രമം ‌കാര്യമായുണ്ട്. ഇത്തവണ 12 കളികളിൽ നിന്ന് 3 അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 424 റൺസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 155നു മുകളിലാണ് സ്ട്രൈക് റേറ്റ്.

2012ൽ മുംബൈയ്ക്കായാണ് അരങ്ങേറ്റമെങ്കിലും സൂര്യ പേരെടുത്തത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി കളിച്ചതിൽ പിന്നെയാണ്. ഫിനിഷർ റോളിലിറങ്ങി ചുരുങ്ങിയ പന്തുകളിൽ ഞൊടിയിടയിൽ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ച് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയങ്ങളിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായി. 2018ൽ 3.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുംബൈ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണറായി എത്തി സീസണിൽ 512 റൺസോടെ ടോപ് സ്കോററായി. കഴിഞ്ഞ സീസണിലും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോററായിരുന്നു സൂര്യ.

മികച്ച ഫിനിഷറുടെ അഭാവമുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിയുടെ ‘സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പേഷ്യന്റ്’ എന്ന അഭിനന്ദന ട്വീറ്റ് അതിന്റെ സൂചനയാകാം. ഒന്നുറപ്പാണ്, ക്ഷമ – അതു ഗുണം ചെയ്യും!



English Summary: Suryakumar Yadav leads Mumbai Indians to victory against Royal Challengers Bangalore in Indian Premier League 2020