‘ചൊറിയാൻ’വന്ന കോലിയെ തുറിച്ചുനോക്കി, പിന്നെ മൗനം: സൂര്യ, വൈറൽ വിഡിയോ!

അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ബുധനാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആരാധകരെല്ലാം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന മുഖാമുഖം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ നായകൻ വിരാട് കോലിയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ രോഹിത് ശർമയും തമ്മിലായിരുന്നു. പരുക്കുമൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മുംബൈ നിരയിൽ ഇടംപിടിക്കാതിരുന്ന രോഹിത്, ആർസിബിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചുവരുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ആവേശം പകർന്നു. ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ രോഹിത് ഇടംപിടിക്കാതിരുന്നതിൽ ‘കോലിയുടെ പങ്കി’നെ സംശയിച്ചവരും വർധിത ആവേശത്തിലാണ് കോലി–രോഹിത് മുഖാമുഖത്തിന് കാത്തിരുന്നത്. ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ, ആരാധകർ നിരാശരായി. രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരം ഇത്തവണയും മുംബൈയെ നയിച്ചത് കീറൺ പൊള്ളാർ‍ഡ്.

പക്ഷേ, രോഹിത്–കോലി മുഖാമുഖത്തിലും വലിയൊരു നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം കാത്തുവച്ചാണ് മുംബൈ–ബാംഗ്ലൂർ മത്സരം ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ രോഹിത്തിനുശേഷം അസാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ മുംബൈ താരം സൂര്യകുമാർ യാദവും കോലിയുമായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയത്. കോലി നയിക്കുന്ന ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംലഭിക്കാതെ പോയതിന്റെ ‘കലിപ്പ്’ കോലിയുടെ തന്നെ ആർസിബിയെ തകർത്തുവിട്ട ഇന്നിങ്സിലൂടെയാണ് സൂര്യകുമാർ തീർത്തത്!

ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 165 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈയ്ക്ക്, കളിയിലെ കേമൻ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്നിങ്സിലൂടെയാണ് സൂര്യകുമാർ വഴികാട്ടിയത്. 43 പന്തിൽ 10 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം പുറത്താകാതെ സൂര്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 79 റൺസ്! അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ച മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുംബൈ–ബാംഗ്ലൂർ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി വിരാട് കോലിയും സൂര്യകുമാർ യാദവും നേർക്കുനേരെത്തിയ സംഭവവുമുണ്ടായി. തോറ്റാൽ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത മങ്ങുമെന്ന് അറിയാവുന്ന കോലി, മത്സരത്തിലുടനീളം ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. സൂര്യകുമാറിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ബാംഗ്ലൂർ വിജയത്തിന് തടസ്സമായേക്കാമെന്ന തോന്നലിൽ, താരവുമായി ഉരസാനും കോലി ശ്രമിച്ചു.

ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ എറിഞ്ഞ 13–ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഈ ഓവറിലെ രണ്ടും മൂന്നു പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി കടത്തിയ സൂര്യകുമാർ, അഞ്ചാം പന്തിൽ വീണ്ടും ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ മുംബൈ സ്കോർ 99ലെത്തി. സൂര്യകുമാർ 40 റൺസും പൂർത്തിയാക്കി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം ബാറ്റുവച്ച സൂര്യ, പന്ത് പതുക്കെ തട്ടിയിടുക മാത്രം ചെയ്തു.

ഈ പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത കോലി, എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂര്യകുമാറിന് സമീപത്തേക്ക് നടന്നടുക്കുകയായിരുന്നു. കളത്തിൽ മേധാവിത്തം പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കോലിയുടെ വരവിൽ സൂര്യകുമാർ തെല്ലും പതറിയില്ല. മാത്രമല്ല, കോലിയുടെ നോട്ടത്തെ അതേ തീവ്രതയോടെ തന്നെ നേരിടുകയും ചെയ്തു. പന്തിൽ വിയർപ്പ് തേച്ച് അരികിലേക്ക് നടന്നെത്തിയ കോലിയെ നിന്നപടി തുറിച്ചുനോക്കുന്ന സൂര്യകുമാറിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാണ്. പന്തുമായി നടന്നെത്തിയ കോലി സൂര്യകുമാറിന് തൊട്ടടുത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാകണം, കോലി അടുത്തെത്തുന്നതുവരെ തുറിച്ചുനോക്കി നിന്ന സൂര്യകുമാർ പിന്നീട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലേക്ക് നടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. കോലി സൂര്യകുമാരിന്റെ പോക്ക് നോക്കിനിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. കോലിയുടെ സ്ലെജിങ് ശ്രമം തകർത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുന്നങ്ങോട്ടും തകർത്തടിച്ച സൂര്യകുമാർ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചശേഷം മാത്രമാണ് പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ 20 ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് അതിർത്തി കടത്തി സൂര്യകുമാർ തന്നെ മുംബൈയുടെ വിജയറണ്ണും കുറിച്ചു. മത്സരശേഷം കോലി–സൂര്യകുമാർ മുഖാമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

English Summary: Suryakumar Yadav stares at Virat Kohli as RCB captain tries to sledge MI star