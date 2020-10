ഞാൻ സെഞ്ചുറിയടിച്ചപ്പോഴും താങ്കളായിരുന്നു പരിശീലകനെങ്കിൽ....: ശാസ്ത്രിയോട് തിവാരി

കൊൽക്കത്ത∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതെ പോയ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഐപിഎലിലെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. ടീമിലെടുക്കാതിരുന്ന സിലക്ടർമാർക്കുള്ള മറുപടിയായി സൂര്യയുടെ ഈ ഇന്നിങ്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ഒട്ടേറെ. മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 165 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈയ്ക്ക്, കളിയിലെ കേമൻ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്നിങ്സിലൂടെയാണ് സൂര്യകുമാർ വഴികാട്ടിയത്. 43 പന്തിൽ 10 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം പുറത്താകാതെ സൂര്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 79 റൺസ്!

ടീമിൽ ഇടംകിട്ടാതെ പോയ സൂര്യകുമാർ, ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷമുള്ള തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി കരുത്തുകാട്ടിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകളും വൈറലായി. ‘സൂര്യനമസ്കാർ.. ക്ഷമയോടെ കരുത്തനായിരിക്കൂ’ – എന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും, സൂര്യകുമാറിനോട് തികച്ചും ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ച ശാസ്ത്രിയെ ഒട്ടേറെപ്പേർ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഏതൊരു താരത്തിനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് ശാസ്ത്രിയുടേതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി.

ഇതിനിടെ, സൂര്യകുമാറിനോടുള്ള ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം മനോജ് തിവാരി. ദേശീയ ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ച കാലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിക്കാതെ പോയ തിവാരി, സൂര്യകുമാറിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ശാസ്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിനെ കയ്യടികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. താൻ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു പരിശീലകനെങ്കിൽ എന്ന മോഹവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

‘ഞാൻ സെഞ്ചുറിയടിച്ച ആ പരമ്പരയിൽ താങ്കളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകനെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള താങ്കളുടെ സന്ദേശം തീർച്ചയായും എന്റെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. താങ്കളുടെ ഈ ട്വീറ്റ് കാണുമ്പോൾ സൂര്യ തീർച്ചയായും സന്തോഷിക്കും’ – തിവാരി കുറിച്ചു.

∙ നിർഭാഗ്യവാൻ തിവാരി!

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കെട്ട താരങ്ങളിലൊരാളാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ തിവാരി. ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിക്കാതെ പോയ താരം. ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 12 ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും മാത്രം കളിച്ചു. 12 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 26.09 ശരാശരിയിൽ നേടിയത് 287 റൺസ്. മൂന്ന് ട്വന്റി20കളിൽനിന്ന് 15 ശരാശരിയിൽ നേടിയത് 14 റൺസ്. ടീമിലെടുത്ത മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഒരു കളിയിൽ മാത്രമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

2008ൽ 23–ാം വയസ്സിലാണ് തിവാരി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം മഴമൂലം പാതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, 16 പന്തിൽ രണ്ടു റൺസ് മാത്രമെടുത്ത തിവാരിയുടെ അരങ്ങേറ്റം ദയനീയമായിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് തിവാരിക്ക് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളി ലഭിച്ചില്ല. 2011ൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലാണ് പിന്നീട് കളിച്ചത്. അതിനുശേഷവും വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ദേശീയ ടീമിൽ വന്നുപോകുന്ന അതിഥിയായി തിവാരി. 2015ൽ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെയായിരുന്നു അവസാന ഏകദിനം. ഇതിനിടെ മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം കിട്ടിയത് ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ. അന്ന് ശോഭിക്കാനുമായില്ല.

