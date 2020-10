അബുദാബി∙ അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരത്തിൽ, നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിന്ന ഇന്നിങ്സിനൊടുവിൽ സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികെ പുറത്തായി ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ. മത്സരത്തിനിടെ രണ്ടു തവണ രാജസ്ഥാൻ ഫീൽഡർമാർ ‘ലൈഫ്’ നൽകിയ ഗെയ്‍ൽ, സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികെ ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്റെ പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിഗത സ്കോർ പത്തിലും അൻപതിലും നിൽക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങളായ റിയാൻ പരാഗും രാഹുൽ തെവാത്തിയയും ഗെയ്‍ലിന്റെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടത്. ഇരട്ട ‘ലൈഫ്’ മുതലെടുത്ത് തകർത്തടിച്ച ഗെയ്‍ൽ, 63 പന്തിൽ ആറു ഫോറും എട്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും സഹിതമാണ് 99 റൺസെടുത്തത്.

വ്യക്തിഗത സ്കോർ 10ൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗെയ്‍‌ലിന് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ‘ലൈഫ്’ ലഭിക്കുന്നത്. നാലാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത വരുൺ ആരോണിന്റെ മൂന്നാം പന്ത് ഗെയ്‍ൽ നിലംതൊടാതെ ബൗണ്ടറി കടത്തി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വീണ്ടും സിക്സറിന് ശ്രമം. പന്തു പക്ഷേ, ബൗണ്ടറിക്ക് ഇപ്പുറത്താണ് വീണത്. രണ്ടു വശത്തുനിന്ന് പന്തിന് കണക്കാക്കി ഉത്തപ്പയും റിയാൻ പരാഗും ഓടിയെത്തി. ആദ്യമെത്തിയ പരാഗ് പന്തിന് കൈനീട്ടിയെങ്കിലും നിലത്ത് വീണു.

പിന്നീട് 11–ാം ഓവറിൽ ഗെയ്‍ലിനെ ഒരിക്കൽക്കൂടി രാജസ്ഥാൻ കൈവിട്ടു. ഇത്തവണ ബോൾ ചെയ്ത രാഹുൽ തെവാത്തിയ തന്നെയായിരുന്നു വില്ലൻ. പന്ത് മികച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും പാളിപ്പോയ ഗെയ്‍ലിന്റെ ഷോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നിലേക്കോടിയ തെവാത്തിയയുടെ തീരുമാനം പിഴച്ചു. ലോങ് ഓണിൽനിന്ന് ഓടിയെത്തിയ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന് കുറച്ചുകൂടി അനായാസ ക്യാച്ചായിരുന്നെങ്കിലും തെവാത്തിയയുടെ വരവിൽ സ്റ്റോക്സ് സഡൻ ബ്രേക്കിട്ടു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തെവാത്തിയയുടെ കയ്യിലൊതുങ്ങാതെ പന്ത് നിലത്തുവീണു.

ജോഫ്ര ആർച്ചർ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവർ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 60 പന്തിൽ 92 റൺസുമായി ഗെയ്‍ലായിരുന്നു ക്രീസിൽ. ആദ്യ പന്തിൽ ഗെയ്‍ലിന്റെ സിംഗിൾ. സ്കോർ 91. രണ്ടാം പന്ത് നേരിട്ട മാക്സ്‌വെലിന്റെ ക്യാച്ച് ഷോർട്ട് ഫൈൻ ലെഗ്ഗിൽ വരുൺ ആരോൺ കൈവിട്ടു. വീണ്ടും സിംഗിൾ. ഫുൾടോസായെത്തിയ മൂന്നാം പന്ത് ബൗണ്ടറിക്കരികെ ഉയർന്നുചാടിയ സ്റ്റോക്സിന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ ഗാലറിയിൽ. ഗെയ്‍ൽ നേരെ 99ലേക്ക്.

തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ആരാധകർ സെഞ്ചുറി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് ജോഫ്ര ആർച്ചർ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഏറെക്കുറെ യോർക്കർ എന്ന് പറയാവുന്ന പന്ത് ഗെയ്‍ലിന്റെ സകല കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചു. പന്തിന് കണക്കാക്കി ബാറ്റുവീശിയെങ്കിലും പന്ത് വന്നിടിച്ചത് പാഡിൽ. ഗതിമാറിയ പന്ത് ഓഫ് സ്റ്റംപും പിഴുത് പാഞ്ഞു.

അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിൽ ഗെയ്‍ലിന് സമനില നഷ്ടമായി. കയ്യിലിരുന്ന ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് ഗെയ്‍ൽ നിരാശ തീർത്തത്. ഇതിനിടെ ഗെയ്‍ലിന് അടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തിയ ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചർ പുറത്തുതട്ടി താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. പിന്നാലെ ദീപക് ഹൂഡ ബാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്ത ഗെയ്‌ൽ സെഞ്ചുറി നഷ്ടം സെഞ്ചുറിയടിച്ച രീതിയിൽത്തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. പവലിയനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഹെൽമറ്റ് കോർത്തായിരുന്നു ഗെയ്‍ലിന്റെ മടക്കം.

∙ ‘ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത് സ്വാഭാവികം’

99ൽ പുറത്താകുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇതൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊരു നല്ല പന്തുമായിരുന്നു. മാനസിക കരുത്താണ് എന്റെ കളിയുടെ ബലം. എന്നെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതും അതുതന്നെ. അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്നതും’ – ബാറ്റിങ്ങിനുശേഷം ഗെയ്‍ൽ പ്രതികരിച്ചു.

‘കരിയറിൽ ഒരു ഐപിഎൽ കിരീടം കൂടി സ്വന്തമാക്കണമെന്ന മോഹം എനിക്കുണ്ട്. അതിന് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം പോകണമെന്ന് അറിയാം. ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരമാണ്. യുവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് രസകരമാണ്. ഞാനത് ആസ്വദിക്കുന്നു’ – ഗെയ‌‌്‌ൽ പറഞ്ഞു.

