റിങ്കുവിന്റെ ബാറ്റിങ്, റാണയുടെ ബോളിങ്; കൊൽക്കത്തയെ ‘ചതിച്ച’ തന്ത്രങ്ങളെന്ന് ഓജ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏറെ നിർണായകമായിരുന്ന മത്സരം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് കൈവിടാൻ കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗന്റെ രണ്ടു പിഴവുകളാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം പ്രഗ്യാൻ ഓജ. ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ മത്സരത്തിൽ അവസാന രണ്ടു പന്തുകളിൽ സിക്സർ പറത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് ചെന്നയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് ഇതിനകം പുറത്തായ ഏക ടീമായ ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്തയുടെയും പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്.

അതിനിടെ, മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ തോൽവിക്കു കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗന്റെ രണ്ട് പിഴവുകളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ പ്രഗ്യാൻ ഓജ. ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ച റിങ്കു സിങ്ങിനെ നാലാമനായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കിയതും, അപൂർവമായി മാത്രം ബോൾ ചെയ്യാറുള്ള നിതീഷ് റാണയെക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിലെ 10–ാം ഓവർ എറിയിച്ചതുമാണ് ടീമിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ഓജ വിലയിരുത്തി.

ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗൻ, വമ്പനടികൾക്കു കെൽപ്പുള്ള ദിനേഷ് കാർത്തിക് തുടങ്ങിയവർക്കു മുന്നിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ റിങ്കു സിങ്, 11 പന്തുകളിൽനിന്ന് 11 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. മത്സരത്തിലെ 10–ാം ഓവർ എറിഞ്ഞ നിതീഷ് റാണയാകട്ടെ, 16 റൺസും വിട്ടുകൊടുത്തു. ഫലത്തിൽ ഈ രണ്ട് പാളിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് ഓജയുടെ പക്ഷം.

‘ഒയിൻ മോർഗൻ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി തുടങ്ങി ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായവർ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാനിരിക്കെ, തന്റെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്ന റിങ്കു സിങ്ങിനെ നാലാമനാക്കി ഇറക്കിയത് എന്തിനായിരുന്നു? വിലപ്പെട്ട 11 പന്തുകളാണ് റിങ്കു സിങ് നേരിട്ടത്. നേടിയത് 11 റൺസും. ആ 11 പന്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നു പേരുമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. കുറഞ്ഞത് 15–20 റൺസിന്റെയെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരേണ്ടതല്ലേ?’ – ഓജ ചോദിച്ചു.

‘നേടാനാകാതെ പോയ ആ റണ്ണുകളാണ് മത്സരം കൊൽക്കത്തയ്‌ക്ക് നഷ്ടമാക്കിയത്. മറ്റൊരു പിഴവ് നിതീഷ് റാണയ്ക്ക് ബോളിങ് നൽകിയതാണ്. റാണയെക്കൊണ്ട് ബോൾ ചെയ്യിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ ഓവറിൽ റാണ 16 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ നേടേണ്ടിയിരുന്ന 15–20 റൺസ് കൈവിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, വലംകയ്യൻമാരായ അമ്പാട്ടി റായുഡുവും ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും ക്രീസിൽ നിൽക്കെ ഓഫ് സ്പിന്നറായ റാണയ്ക്ക് പന്ത് നൽകി അനാവശ്യമായി റൺ വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ തീരുമാനം ശരിയല്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നിയില്ല?’ – ഓജ ചോദിച്ചു.

‘ഐപിഎൽ പോലൊരു ടൂർണമെന്റിൽ പ്ലേ ഓഫ് സ്ഥാനത്തിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ, ആരാണ് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആരാണ് നാലാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതെന്നും പരീക്ഷിക്കാൻ മെനക്കെടരുത്. അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ്. ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അനായാസം ജയിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളാണ് തിരിച്ചടിയായത്’ – ഓജ പറഞ്ഞു.

