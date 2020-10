നന്ദി ജഡ്ഡു, ഒരായിരം നന്ദി...; കൊൽക്കത്ത തോറ്റതിൽ സന്തോഷം പരസ്യമാക്കി രാജസ്ഥാൻ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ഇന്നലെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തോൽപ്പിച്ചതിൽ സന്തോഷം പരസ്യമാക്കി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. പ്ലേ ഓഫിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഈ സീസണിൽ, രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾക്ക് സ്വന്തം ജയംകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ വീഴ്ത്തി രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾക്ക് ചെന്നൈയുടെ ‘ഒരു കൈ സഹായം’!

ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരായ തോൽവിയോടെ കൊൽക്കത്തയുടെ സാധ്യതകൾ മങ്ങിയപ്പോൾ, വഴി കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുകിട്ടിയത് രാജസ്ഥാനാണ്. അതിന്റെ സന്തോഷമാണ് മത്സരത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ട്വീറ്റിലൂടെ രാജസ്ഥാൻ പ്രകടമാക്കിയത്. കൊൽക്കത്തയ‌്‌ക്കെതിരെ തോൽവിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ചെന്നൈയെ, ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന രണ്ടു പന്തിൽ സിക്സർ പറത്തിയാണ് ജഡേജ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കംലേഷ് നാഗർകോട്ടി എറിഞ്ഞ നിർണായക ഓവറിലായിരുന്നു ഈ ഇരട്ട സിക്സർ.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തങ്ങളുടെ മുൻ താരം കൂടിയായ ജഡേജയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് രാജസ്ഥാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. രാജസ്ഥാൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ ജഡേജയുടെ പഴയൊരു ചിത്രം സഹിതം രാജസ്ഥാന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ: ‘ഒരിക്കൽ റോയലെങ്കിൽ, എക്കാലവും റോയൽ തന്നെ’! ഇതിനു പിന്നാലെ ഇരു ടീമുകളും ട്വിറ്ററിലൂടെ രസകരങ്ങളായ ചില ട്രോളുകളും പങ്കുവച്ചു.

ചെന്നൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 13 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് കൊൽക്കത്ത. സാങ്കേതികമായി അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മങ്ങിയെന്ന് മാത്രം. രാജസ്ഥാനാകട്ടെ, 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 10 പോയിന്റാണുള്ളത്. ഇനിയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാൽ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവം. ഇന്ന് പഞ്ചാബിനെതിരെ മികച്ച റൺറേറ്റിൽ വിജയം നേടിയാൽ രാജസ്ഥാന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാൻ അവസരമുണ്ട്.

ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത, നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 172 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. നിതീഷ് റാണയുടെ അർധസെഞ്ചുറിയാണ് (61 പന്തിൽ 87) കൊൽക്കത്ത ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്ക്‌വാദിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം അർധസെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിലാണ് ചെന്നൈ വിജയത്തോട് അടുത്തത്. എന്നാൽ, അവസാന ഓവറുകളിൽ മുറുക്കമാർന്ന ബോളിങ്ങിലൂടെ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവന്ന കൊൽക്കത്ത വിജയം പിടിക്കുമെന്ന് കരുതിയതാണ്.

കംലേഷ് നാഗർകോട്ടി എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 10 റൺസാണ്. ആദ്യ നാലു പന്തിൽ വെറും മൂന്നു റൺസ് മാത്രം. ഇതോടെയാണ് കൊൽക്കത്ത വിജയം പിടിക്കുമെന്ന തോന്നലുയർന്നത്. എന്നാൽ, അഞ്ചാം പന്ത് ഡീപ് മിഡിനു മുകളിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ച ജഡേജ സ്കോർ തുല്യമാക്കി. അവസാന പന്ത് വൈഡ് ലോങ് ഓണിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ച് ജഡേജ ടീമിന് വിജയവും സമ്മാനിച്ചു.

English Summary: RR thanks Ravindra Jadeja after KKR’s defeat against CSK gives the Royals a lifeline for the IPL 2020 playoffs