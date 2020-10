ആരെയും പേടിയില്ലെന്ന് സൂര്യ കോലിക്കു മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു: കയ്യടിച്ച് സേവാഗ്

ദുബായ്∙ ആർക്കും പിന്നിലല്ല താൻ എന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ ഇന്നിങ്സെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്. ആർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും തഴയാൻ കഴിയുന്ന കളിക്കാരനല്ല താനെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലിക്കു മുന്നിൽ സൂര്യകുമാർ തെളിയിച്ചു. തന്നെ ആർക്കും ഭയപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന സൂര്യകുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു വിരാട് കോലിയുമായി നേർക്കുനേരെത്തിയതിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്നും സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അതൊരു ഐതിഹാസിക പോരാട്ടമായിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ പ്രകടനം ഉജ്വലം. താൻ ആർക്കും പിന്നിലല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിരാട് കോലിക്കു മുന്നിൽത്തന്നെ തെളിയിച്ചു. മത്സരത്തിനിടെ സൂര്യകുമാർ കോലിക്കു നേരെ ഒരു ഷോട്ട് കളിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരും തുറിച്ചുനോക്കുന്ന ദൃശ്യവും കണ്ടു. തനിക്ക് ആരെയും ഭയമില്ല എന്ന് അവിടെയും സൂര്യകുമാർ തെളിയിച്ചു’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടംനേടാനായി മത്സരിക്കുന്നവരിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന താരം സൂര്യകുമാറാണെന്നും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശ്രേയസ് അയ്യർ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവർക്കു മുൻപേ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട പേരാണ് സൂര്യകുമാറെന്നും സേവാഗ് തുറന്നടിച്ചു.

‘സൂര്യകുമാറിനോളം സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന മറ്റൊരു താരമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റാരേക്കാളും മുൻപേ ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കേണ്ട താരം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ശ്രേയസ് അയ്യർ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവരേക്കാളും മുൻപേ ടീമിലെത്തേണ്ടയാൾ സൂര്യകുമാർ തന്നെ’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 165 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈയ്ക്ക്, കളിയിലെ കേമൻ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്നിങ്സിലൂടെയാണ് സൂര്യകുമാർ വഴികാട്ടിയത്. 43 പന്തിൽ 10 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം പുറത്താകാതെ സൂര്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 79 റൺസ്! അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ച മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

