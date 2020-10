സിലക്ടർമാരേ... സൂര്യകുമാർ‍ ഇനിയുമെന്ത് തെളിയിക്കണം, ഇനിയുമെത്ര കാത്തിരിക്കണം?

ഇനിയുമെന്ത് തെളിയിക്കണം, ഇനിയുമെത്ര കാത്തിരിക്കണം... മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിച്ച് മുംബൈയ്ക്കു വിജയം സമ്മാനിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ് തന്റെ നേരെ കണ്ണടച്ചവരോടു പറയാതെ പറഞ്ഞു; ഞാനിവിടെയുണ്ട്. ഇനിയും ഇവിടൊക്കെത്തന്നെ കാണും!

ബെംഗളൂരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചെഹലിനെ കവറിനു മുകളിലൂടെ പറത്തിയതും ഡെയ്ൻ സ്റ്റെയിനെതിരെ കളിച്ച ബാക്ഫുട്ട് ഡ്രൈവും, സ്പിന്നും പേസും ഒരേപോലെ നേരിടുന്നതിലുള്ള സൂര്യകുമാറിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. സ്പിന്നിനെ ഇത്ര അനായാസേന കളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെ ഈ സീസണിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മൈക്കൽ വോഗന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം. ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നു ബൗണ്ടറികൾ പിറക്കുന്നു. ഷോട്ട് സിലക്ഷനിലെ കൃത്യതയും വൈവിധ്യവും എതിർ ടീം ബോളർമാരുടെ സമ്മർദംകൂട്ടും.

ഓൺസൈഡിൽ നിന്നു കൂടുതലായി റൺസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നതിൽ നിന്നു കാര്യമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നതായി സൂര്യകുമാർ ബെംഗളൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു.

മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി മാച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ, ടീം എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിലുമേറെ നൽകാൻ പര്യാപ്തനാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. മുൻപ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു വേണ്ടി സൂര്യകുമാർ പാഡണിഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഫിനിഷറുടെ റോളിലാണ്. വിക്കറ്റിനു പുറകിലേക്ക് ഷോട്ടുകൾ പായിച്ച് റൺസുകൾ നേടി. അവസാന ഓവറുകളിലെ ആളിക്കത്തൽ പലപ്പോഴും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വിജയം കൊണ്ടുവന്നു. 2014ലെ കിരീട നേട്ടത്തിലും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകി. പിന്നീട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തിയതോടെ ടോപ് ഓർഡറിൽ അവസരം ലഭിച്ച സൂര്യകുമാർ കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിലും 400 മുകളിൽ റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

2011 –12 രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈ ടീമിൽ സ്ഥിരം ഇടം നേടിയ സൂര്യകുമാർ സീസണിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറിയും നേടിയാണ് വരവറിയിച്ചത്. 68.54 ആവറേജിലാണ് ആ സീസൺ അവസാനപ്പിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലും ഐപിഎല്ലിലും മികച്ച റെക്കോർഡുകളാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ പേരിലുള്ളത്.

ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സൂര്യകുമാർ ഇടംപിടിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം, എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. ബെംഗളൂരുവിനെതിരായ സൂര്യകുമാറിന്റെ ഇന്നിങ്സിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു, ശക്തനായി ക്ഷമയോടെ നിലകൊള്ളുക.

