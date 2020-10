ആർച്ചർ 2013ൽ പ്രവചിച്ചു: ഞാൻ ബോൾ ചെയ്താൽ അയാൾ 100 കടക്കില്ലന്ന് ഉറപ്പ്!

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ജോഫ്ര ആർച്ചറിനെ ട്വിറ്ററിലെ ‘പ്രവചന സിംഹ’മായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ആർച്ചറിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ ‘കുത്തിപ്പൊക്കി’യാണ് ആരാധകരിൽ ചിലർ ആർച്ചറിനുള്ളിലെ ‘പ്രവാചകനെ’ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ആർച്ചറിന്റെ ഇത്തരം ട്വീറ്റുകളെ ട്രോളുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇതാ പുതിയൊരു ‘പ്രവചനം’ കൂടി. താനാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗെയ്ൽ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കില്ലെന്ന സത്യം 2013ൽ തന്നെ ആർച്ചർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു!

ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് ആർച്ചർ 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റ്, മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തന്നെ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്, ഗെയ്‌ലിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സാണ് തുണയായത്. രാജസ്ഥാൻ ഫീൽഡർമാർ രണ്ട് തവണ ‘ലൈഫ്’ നൽകിയ ഗെയ്‍ൽ, 63 പന്തിൽ ആറു ഫോറും എട്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും സഹിതം 99 റൺസാണെടുത്തത്.

ജോഫ്ര ആർച്ചർ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ‍ നാലാം പന്തിൽ ആരാധകർ ഗെയ്‍ലിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് വിക്കറ്റ് വീണത്. ഏറെക്കുറെ യോർക്കർ എന്ന് പറയാവുന്ന പന്ത് ഗെയ്‍ലിന്റെ സകല കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചു. പന്തിന് കണക്കാക്കി ബാറ്റുവീശിയെങ്കിലും പന്ത് വന്നിടിച്ചത് പാഡിൽ. ഗതിമാറിയ പന്ത് ഓഫ് സ്റ്റംപും പിഴുത് പാഞ്ഞു. അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിൽ ഗെയ്‍ലിന് സമനില നഷ്ടമായി. കയ്യിലിരുന്ന ബാറ്റ് നിലത്തടിച്ചാണ് ഗെയ്‍ൽ നിരാശ തീർത്തത്. ഇതോടെ കയ്യിൽനിന്ന് ബാറ്റ് തെറിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. നിയന്ത്രണം വിട്ടു പെരുമാറിയ ഗെ‍യ്‍ലിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 10 ശതമാനം പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, ‘അയാൾ’ക്ക് ഞാൻ സെഞ്ചുറി നിഷേധിക്കുമെന്ന ആർച്ചറിന്റെ ട്വീറ്റ് വൈറലായത്. ഇത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തോടെ സംഭവം സൂപ്പർഹിറ്റ്!

∙ ആർച്ചറും ‘പ്രവചന ട്വീറ്റു’കളും!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിലൂടെയാണ് ആർച്ചറിന്റെ ഈ സവിശേഷ ‘സിദ്ധി’ വൻ ജനപ്രീതി നേടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പ്രവേശം, കലാശപ്പോരിലെ സൂപ്പർ ഓവർ, ആറു പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 16 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് ആർച്ചറിന്റെ മുൻ ട്വീറ്റുകളിൽനിന്ന് ആരാധകർ ‘ചോർത്തിയെടുത്തത്’.

അടുത്തിടെ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചും ആർച്ചർ തന്റെ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയിൽ 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിവരം പോലും 2017ൽത്തന്നെ ആർച്ചർ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്രേ. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പോരാതെ വരുമെന്നാണ് ആർച്ചറിന്റെ പ്രവചനം!

അതിലും രസകരമായ ഒന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം മാർച്ച് 24നായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത് അതിനും ഏറെ മുൻപാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ടെത്തൽ; കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2013 മാർച്ച് ഒന്നിന്. സംശയമുള്ളവർക്കായി അവർ ഈ ട്വീറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:

March 24th ? — Jofra Archer (@JofraArcher) March 1, 2013

