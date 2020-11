പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നിലോടി വന്നതാണ് ഡൽഹി; എന്നിട്ട് ‘അനങ്ങാതൊരു’ നിൽപ്പ്!

ഷാർജ ∙ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ടീമായിരുന്നു ഡൽഹി, ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ. ഇപ്പോഴോ? ഇത്തവണ അവരുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ പോലും മങ്ങിയ നിലയിലാണ്. അവസാന മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്കിനി പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഉറപ്പുള്ളൂ. അടുത്ത മത്സരം കൂടി തോറ്റാൽ മറ്റു ടീമുകളുടെ പ്രകടനവും നെറ്റ് റൺറേറ്റുമെല്ലാം നോക്കേണ്ടിവരും! പ്ലേ ഓഫ് ഉന്നമിടുന്ന ബാംഗ്ലൂരിനും അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ വിജയം കൂടിയേ തീരൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനായാസ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാകില്ല.

ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഡൽഹി. തുടർന്നുള്ള ആറു മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വഴങ്ങിയ നാലു തോൽവികളാണ് പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തുപോയേക്കാമെന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത്. പ്ലേഓഫിനു തൊട്ടരികെ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഡൽഹി ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പതിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം.

കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിനെതിരെ സൂപ്പർ ഓവറിലെ ജയത്തോടെയാണ് ഡൽഹി ഈ സീസണിനു തുടക്കംകുറിച്ചത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ 44 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ച ഡൽഹി, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോട് 15 റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങി. തുടർന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 18 റൺസിനും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ 59 റൺസിനും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 46 റൺസിനും പരാജയപ്പെടുത്തി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഡൽഹി നടത്തിയത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് 5 വിക്കറ്റ് തോൽവി വഴങ്ങി. ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ജയവും രണ്ടു തോൽവിയുമായി ഡൽഹി 10 പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കവും ഡൽഹി മോശമാക്കിയില്ല. രാജസ്ഥാനെ 13 റൺസിനും തുടർന്ന് ചെന്നൈയെ 5 വിക്കറ്റിനും തോൽപിച്ച് ഈ സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന നേട്ടത്തിനരികെ എത്തി. എന്നാൽ അവിടെനിന്നു ഡൽഹിയുടെ പതനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാലു മത്സരങ്ങളിലും ഡൽഹി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. പഞ്ചാബിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് തോൽവിയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയോട് 59 റൺസിനും, ഹൈദരാബാദിനോട് 88 റൺസിനും, മുംബൈയോട് 9 വിക്കറ്റിനും തോൽവി വഴങ്ങി.

ഇതൊന്നും വെറും തോൽവികളായിരുന്നില്ല. തോൽവികൾക്ക് താരതമ്യേന ‘കടുപ്പം’ കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ നെറ്റ് റൺറേറ്റും ഇടിഞ്ഞു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ കൂറ്റൻ തോൽവിയോടെ റൺറേറ്റ് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. നിലവിൽ മുംബൈ (+1.296), ഹൈദരാബാദ് (+0.555), പ‍ഞ്ചാബ് (-0.133), ബാംഗ്ലൂർ (-0.145) എന്നിവർക്കു പിന്നിൽ അ‍ഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഡൽഹി (-0.159).

ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ ഏതു വമ്പനെയും വീഴ്ത്താൻ കരുത്തുന്ന ടീമായി നിലയുറപ്പിച്ച ഡൽഹി, പിന്നീട് കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോഴേ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ പ്രകടമായ, ആത്മവിശ്വാസം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അവസാന മത്സരത്തിൽ എതിരാളിയായി എത്തുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആണെന്നിരിക്കെ ഡൽഹിയുടെ സാധ്യതകൾ തുലാസിലാണ്. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ഡൽഹിയുടെ യുവസംഘത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനും സംഘത്തിനും കഴിയുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും!

English Summary: Will Delhi Capitals miss out playoff in Indian Premier League 2020?