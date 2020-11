ചെന്നൈയ്ക്കായുള്ള അവസാന മത്സരമാണോ? മോറിസണ് ധോണിയുടെ മറുപടി- വിഡിയോ

അബുദാബി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽനിന്നും (ഐപിഎൽ‌) കളമൊഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. ഈ സീസണിൽ വ്യക്തിഗത പ്രകടനവും ടീമിന്റെ പ്രകടനവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ ധോണി വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ധോണി തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽനിന്ന് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായ ആദ്യ ടീമാണ് ചെന്നൈ. പ്ലേ ഓഫിലെത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതിനാൽ ഈ സീസണിൽ ചെന്നൈയുടെ അവസാന മത്സരമാണ് പഞ്ചാബിനെതിരായ പോരാട്ടം.

മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി ടോസിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് അവതാരകനായ ഡാനി മോറിസൻ, ആരാധകർ മുഴുവൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ധോണിക്കു മുന്നിൽ ഉയർത്തിയത്.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മഞ്ഞ ജഴ്സിയിൽ ഇത് താങ്കളുടെ അവസാന മത്സരമാകുമോ?’ – മോറിസന്റെ ചോദ്യം

‘ഉറപ്പായും അല്ല’ – പുഞ്ചിരിയോടെ ധോണിയുടെ മറുപടി.

സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തോടെ ധോണി ഐപിഎലിൽനിന്ന് വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. എതിർ ടീം താരങ്ങൾക്ക് ധോണി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ സിഎസ്കെ ജഴ്സികൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയതും വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകർന്നു.

∙ ധോണി തുടരുമെന്ന് സിഎസ്കെ സിഇഒയും

ഐപിഎൽ13–ാം സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന നാണക്കേട് ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി തന്നെ തുടർന്നും ടീമിനെ നയിക്കുമെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥനും മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2021ലെ ഐപിഎൽ സീസണിലും ധോണി തന്നെ ടീമിനെ നയിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നു തവണ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ള ചെന്നൈയ്ക്ക്, ഒറ്റ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനംകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘2021ലും ധോണി തന്നെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ചെന്നൈയ്ക്ക് മൂന്ന് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് അദ്ദേഹം. ചെന്നൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താകുന്ന ആദ്യത്തെ സീസണാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കണം. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മറ്റേതെങ്കിലും ടീമുണ്ടോ? ഒറ്റ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനംകൊണ്ട് എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല’ – ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാശി വിശ്വനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: CSK skipper MS Dhoni confirms playing in the IPL next year