ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് റോളില്ല: രോഹിത് വിവാദത്തിൽ ‘കൈകഴുകി’ ശാസ്ത്രി

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം രോഹിത് ശർമയെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കൊരു റോളുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രി, രോഹിത്തിന് ഇനിയും പരുക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിലക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായി യുഎഇയിലാണ് ശാസ്ത്രി. പരുക്കു പൂർണമായും മാറാതെ 1991ൽ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് കളത്തിലിറങ്ങിയ തനിക്ക്, കരിയറിലെ അഞ്ച് വർഷം നഷ്ടമായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാഠമാണെന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓസീസ് പര്യടനത്തിന് ഇത്തവണ ജംബോ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സിലക്ടർമാർ, ഐപിഎലിനിടെ പരുക്കേറ്റ രോഹിത് ശർമയെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിനിടെ പരുക്കേറ്റ പഞ്ചാബ് താരം മായങ്ക് അഗർവാളിനെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിലക്ടർമാർ രോഹിത്തിനെ തഴഞ്ഞത് സുനിൽ ഗാവസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

‘മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആളുകളാണ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമുക്കൊരു റോളുമില്ല. അവർ സിലക്ടർമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. സിലക്ടർമാർ അവരുടെ ജോലിയും ചെയ്തു’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു റോളുമില്ല. ഞാൻ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗവുമല്ല. ടീമിലെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും പരുക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു താരത്തിന്റെ കരിയറിൽ പരുക്കിനോളം നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. ചില സമയത്ത് റൂമിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇനിയും പരുക്കു പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന കാര്യം ആ ഒരാൾക്കു മാത്രമേ അറിയൂ’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളാണ് ഞാനും. 1991ൽ പാടില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കാൻ പോയതോടെയാണ് എന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചത്. അന്ന് മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ വിശ്രമം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം കൂടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു’ – ശാസ്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

‘അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽനിന്നാണ് ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്. രോഹിത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ വിലക്കിയിട്ടും ഞാൻ കേട്ടില്ല. അത് അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നതും ഉടനടി കളത്തിലിറങ്ങാൻ നിർബന്ധിച്ചു. രോഹിത്തിന്റെ പരുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. രോഹിത്തിനെയും ഇഷാന്തിനെയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മിസ് ചെയ്യുമെന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂന്നു വീതം ട്വന്റി20, ഏകദിന മത്സരങ്ങളും നാലു ടെസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിന് നവംബർ 27നാണ് തുടക്കമാകുക. ഇതിനു മുന്നോടിയായി 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനുള്ളതിനാൽ, ഐപിഎൽ ഫൈനലിനുശേഷം നവംബർ 12ന് ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകും.



