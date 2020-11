അലീം ദറിന് റെക്കോർഡ്

കറാച്ചി ∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച അംപയറെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി പാക്കിസ്ഥാന്റെ അലീം ദറിന്റെ പേരിൽ. പാക്കിസ്ഥാൻ – സിംബാബ്‍വെ 2–ാം ഏകദിനത്തി‍ൽ ഫീൽഡ് അംപയറായതോടെയാണ് 210 മത്സരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ റൂഡി കർട്സന്റെ പേരിലായിരുന്നു നിലവിലെ റെക്കോർഡ് (209). ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ (132) നിയന്ത്രിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡും അലീം ദറിനാണ്. സ്റ്റീവ് ബക്ക്നറെ മറികടന്നായിരുന്നു ആ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.



English Summary: Aleem Dar break record for most ODIs as on-field umpire