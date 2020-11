പ്ലേഓഫ് തേടി കളത്തിൽ; തോറ്റുമടങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ ഇത്തവണ ‘എട്ടാംസ്ഥാൻ’!

ദുബായ്∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയെ സമ്മതിക്കണം! ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ടീം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത് ഐപിഎൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ്. പ്രാഥമിക ഘട്ടം പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്നു ദിവസം ശേഷിക്കുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത്തവണ പ്ലേ ഓഫിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ടീമുകളിലൊന്നുമായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. പക്ഷേ, അവസാന ലീഗ് മത്സരം പൂർത്തിയായതോടെ അതും സംഭവിച്ചു.

ഈ സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായ ആദ്യത്തെ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനും പിന്നിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ഇന്നലെ ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനോട് കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങിയതോടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ അവസാന സ്ഥാനത്തേക്ക് പതിച്ചത്.

ജയിച്ചാൽ പ്ലേ ഓഫിൽ ഇടം എന്ന മോഹവുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ, മത്സരത്തിനുശേഷം തിരിച്ചുകയറുമ്പോൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പതിച്ചത് ആരാധകരെയും ഞെട്ടിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ഇതിനകം പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായത് രാജസ്ഥാനും ചെന്നൈയ്ക്കും പുറമെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബാണ്. മൂന്നു ടീമുകൾക്കും ആറു ജയങ്ങൾ സഹിതം 12 പോയിന്റ് വീതമുണ്ടെങ്കിലും, നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ പിന്നിലായതാണ് രാജസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയായത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയോടേറ്റ 60 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവിയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ റൺറേറ്റ് ഇടിച്ചത്!

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ പുറത്താക്കിയ ശിവം മാവിയുടെ ആഹ്ലാദം (കൊൽക്കത്ത ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് നയിച്ച്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറായ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, മികച്ച ട്വന്റി20 താരമായ ജോസ് ബട്‍ലർ, ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സഞ്ജു സാംസൺ, പേസ് ബോളിങ് വിസ്മയം ജോഫ്ര ആർച്ചർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ കളിച്ച ടീമാണ് എട്ടാം സ്ഥാനവുമായി പുറത്തായത്.

ഐപിഎലിന്റെ പ്രഥമ സീസണിൽ കിരീടം ചൂടി ഗംഭീര തുടക്കമിട്ട രാജസ്ഥാൻ, എട്ടാം സ്ഥാത്തായിപ്പോകുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 2010, 2012 സീസണുകളിലും കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ടീം ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, എട്ടാമതാകുന്നത് ഇതാദ്യം. ഇതുവരെ കളിച്ച 10 സീസണുകളിൽ അവർ മൂന്നു തവണ പ്ലേഓഫിലെത്തി. 2016, 2017 സീസണുകളിൽ വാതുവയ്പ്പ് വിവാദത്തിൽ വിലക്ക് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

