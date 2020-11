ചെന്നൈയിൽ ‘സ്പാർക്കു’ണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക: കോവിഡ് കരുത്തനാക്കിയ ഋതുരാജ്!

അബുദാബി ∙ കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച കരുത്തുമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ‘തല’ ആഗ്രഹിച്ച സ്പാർക്കും തെളിയിച്ച് ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് തരംഗമായി. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളോടെ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിലെ പുത്തൻ താരോദയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഈ സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആദ്യമേ പുറത്തായെങ്കിലും അവസാന മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ച് തലയുയർത്തി മടങ്ങാൻ അവരെ സഹായിച്ചതിൽ ഒന്നാമൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് തന്നെ!

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ഡുപ്ലെസിയ്ക്കൊപ്പം 59 പന്തിൽ 82 റൺസും പിരിയാത്ത രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ റായുഡുവിനൊപ്പം 54 പന്തിൽ 72) അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും പടുത്തുയർത്തിയാണ് ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് ചെന്നൈയ്ക്കു വിജയമൊരുക്കിയത്. ഈ മത്സരത്തിലെ 62 റൺസ് പ്രകടനത്തോടെ ഈ സീസണിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം അർധസെഞ്ചുറിയാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചുമായി.

∙ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഗെയ്‍ക്‌വാദ്

ഇതോടെ ഐപിഎലിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന, ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടം ഗെയ്‌ക്‌വാദ് കൈവരിച്ചു. ഐപിഎലിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യക്കാരനുമാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്. വീരേന്ദർ സേവാഗ്, വിരാട് കോലി എന്നിവരാണ് മറ്റു രണ്ടു പേർ. ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി തുടർച്ചയായി മൂന്നു അർധശതകങ്ങൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടവും ഗെയ്‌ക്‌വാദിനു സ്വന്തം.

സീസണിൽ ആദ്യം അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ 0, 5, 0 എന്നിങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ നേടിയ റൺസ് ഇങ്ങനെ: 65*, 72, 62*. കളത്തിലിറക്കാൻ മാത്രം ‘സ്പാർക്’ ഉള്ള യുവതാരങ്ങൾ ടീമിലില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ സാക്ഷിനിർത്തിയാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനമെന്നത് മറ്റൊരു കൗതുകമായി.

∙ ‘യുവ കോലി’യെന്ന് ഡുപ്ലേസി

ഈ ബാറ്റിങ് പ്രകടനങ്ങളോടെ ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായി പോലും താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തലുകൾ വന്നു. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മറുവശത്തുനിന്ന് ഗെയ്‍ക്‌വാദിന്റെ പ്രകടനം കണ്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻ നായകൻ കൂടിയായ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഗെയ്ക്‌വാദിനെ കോലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്.

‘ഇത്തവണ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സീസണായിരുന്നു. എങ്കിലും അവസാന മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് മടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കായി. ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് വിരാട് കോലിയുടെ ആദ്യ കാലം ഓർമിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നു എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം. യുവതാരങ്ങൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്’ – പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരശേഷം ഡുപ്ലേസി പറഞ്ഞു.

∙ കോവിഡ് സഹായിച്ചെന്ന് ഗെയ്ക്‌വാദ്

ഐപിഎൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി നടന്ന പരിശീലനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ഗെയ്‌ക്‌വാദിന് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചത് കൂടുതൽ കരുത്തനാക്കുന്നതിൽ സഹായകരമായെന്നാണ് ഗെയ്ക്‌വാദ് പ്രതികരിച്ചത്.

‘പ്രതിസന്ധികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതിനാണ് ഞാനും ശ്രമിച്ചത്. ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടരാതെയും ഇന്നിൽ കഴിയാൻ ഇതു സഹായിച്ചു. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രകടനം മോശമായെങ്കിലും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിട്ടിരുന്നില്ല.’ – ഗെയ്‌ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

∙ ‘ഗെയ്‌ഗ്‌വാദിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’

അതേസമയം, ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഏറ്റുപറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ചെന്നൈ ടീമിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ‘സ്പാർക്’ ഇല്ലെന്ന വിവാദ പരാമർശവും അദ്ദേഹം തിരുത്തി. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദെന്ന് ധോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘തന്റെ പ്രതിഭ എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഋതുരാജ് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇവിടെയെത്തി അധികം വൈകാതെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. സാധാരണ നിലയിൽ 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗമുക്തി നേടാറുണ്ടെങ്കിലും ഗെയ്‌ക്‌വാദ് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ 20 ദിവസമെടുത്തു. ഇതോടെ ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്റെമേൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാനാകാതെ പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ യുവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികവുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

‘അധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമല്ല ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്റേത്. ഒരിക്കൽ കളത്തിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സമ്മർദ്ദം താങ്ങേണ്ടത്. ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ, ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഔട്ടായി. പക്ഷേ, ഒരു പന്തുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താനാകുമോ? പിന്നീട് അദ്ദേഹം തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്തത് അസാമാന്യമായിട്ടാണ്’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

