ആദ്യം പുറത്തായി, 2 ടീമുകളുടെ വഴിമുടക്കി; ധോണിയും സംഘവും നാട്ടിലേക്ക്

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായ 13–ാം സീസണിനൊടുവിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും സംഘവും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിയും സംഘവും യുഎഇയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനായി ധോണിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ചിത്രം ടീമംഗമായ കാൺ ശർമ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവർക്കുമൊപ്പം മോനുകുമാറുമുണ്ട്.

അതേസമയം, ഐപിഎൽ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനായി, ചെന്നൈ ടീമിൽനിന്ന് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട താരങ്ങൾ യുഎഇയിൽതന്നെ തുടരും. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള വിവിധ ടീമുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദീപക് ചാഹർ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർ യുഎഇയിൽതന്നെ തുടരും. ഐപിഎലിനുശേഷം ദുബായിൽനിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്നത്.

പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ 12 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾത്തന്നെ പ്ലേഓഫ് കാണില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ ചെന്നൈ, അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി വിജയം നേടിയാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ മത്സരങ്ങളിലെ ചെന്നൈയുടെ വിജയങ്ങൾ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമായി. ചെന്നൈയുടെ 13–ാം മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയോടു ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി വഴങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത, ഇനിയും പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ‘ഡെയ്ഞ്ചർ സോണി’ലാണ്. അവസാന മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പായിരുന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബും ദയനീയ തോൽവിയുമായി പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി.

ഇത്തവണ പ്രകടനം മോശമായെങ്കിലും അടുത്ത സീസണിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ധോണിയും സംഘവും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത സീസണിൽ ടീമിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ധോണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്ത 10 വർഷം മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള അഴിച്ചുപണിയാണ് മനസ്സിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സീസണോടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിയ ധോണി തന്നെയാകും അടുത്ത സീസണിലും ചെന്നൈയെ നയിക്കുക.

English Summary: MS Dhoni and other CSK members board flight for India after their IPL 2020 campaign ends