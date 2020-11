രോഹിത് ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലെത്തിയേക്കും: സൂചന നൽകി ഗാംഗുലി

ദുബായ്∙ പരുക്കിന്റെ പേരിൽ രോഹിത് ശർമയെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് തഴഞ്ഞത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. നിലവിൽ ടീമിലില്ലെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ രോഹിത് ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നേക്കാമെന്ന് ഗാംഗുലി സൂചന നൽകി. രോഹിത്തിന്റെ പരുക്കു ഭേദമായാൽ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം സിലക്ടർമാർ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഇഷാന്ത് ശർമയും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് ഗാംഗുലി സൂചന നൽകി.

‘ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ പൂർണ ശരീരക്ഷമതയുള്ള രോഹിത്തിനെയാണ് നമുക്കു വേണ്ടത്. അദ്ദേഹം എപ്പോൾ ശരീരക്ഷമത വീണ്ടെടുത്താലും അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം സിലക്ടർമാർ പരിഗണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്’ – ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കു ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാൻ ഐപിഎലിലെ തുടർന്നുള്ള കളികളിൽനിന്ന് രോഹിത്തിനെ വിലക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നില്ലല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ മറുപടി.

രോഹിത്തിനൊപ്പം ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാതെ പോയ പേസ് ബോളർ ഇഷാന്ത് ശർമയും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കാമെന്ന് ഗാംഗുലി സൂചന നൽകി. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടീമിനൊപ്പം പോയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇരുവരെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിമാന സർവീസുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രോഹിത്തിന്റെയും ഇഷാന്തിന്റെയും പരുക്ക് ബിസിസിഐ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷാന്തും ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പൂർണമായി പുറത്തായിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിനിടെയാണ് ഇരുവർക്കും പരുക്കേറ്റത്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരമായിരുന്ന ഇഷാന്ത് പരുക്കിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കളത്തിലിറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനായ രോഹിത് ശർമ ഇപ്പോഴും ടീമിനൊപ്പം തുടരുകയാണ്.

