അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13-ാം സീസണിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് അവസാനിക്കാൻ ഒരു മത്സരം മാത്രം ശേഷിക്കെ പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രം ഏറെക്കുറേ വ്യക്തം. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഇതിനകം പ്ലേഓഫിൽ കടന്നത്. പ്ലേഓഫിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനായി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിലാണ് ഇനി പോരാട്ടം. ഇതിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങി വിജയത്തിനായി പൊരുതുമ്പോൾ, കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വിജയത്തിനായി കളത്തിനു പുറത്തിരുന്ന് പ്രാർഥിക്കും!

പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു 14 പോയിന്റും ഒരു മത്സരം ശേഷിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിനു 12 പോയിന്റുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ കൊൽക്കത്തയെക്കാൾ (-0.214) മുന്നിലാണ് ഹൈദരാബാദ് (+0.555). കൊൽക്കത്ത – ഹൈദരാബാദ് ടീമുകളുടെ പ്ലേഓഫ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലളിതമാണ്.

ഹൈദരാബാദ് മുംബൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ, കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകൾ പോയിന്റ് നിലയിൽ ഒപ്പമെത്തുമെങ്കിലും നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് പ്ലേഓഫിൽ ഇടംനേടും. അതേസമയം, മുംബൈ ഹൈദരാബാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേഓഫ് സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകും.

പോയിന്റ് നിലയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഡൽഹി രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരും പ്ലേഓഫിൽ കടന്നെങ്കിലും മൂന്ന്, നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് മുംബൈ – ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിനു ശേഷമേ വ്യക്തമാകു.

13 കളികളിൽ നിന്ന് 9 ജയവും 4 തോൽവികളുമായി 18 പോയിന്റോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസാണ് ആദ്യ പ്ലേഓഫിൽ കടന്നത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ ജയിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചു. തോറ്റെങ്കിലും മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ പിന്തള്ളി ബാംഗ്ലൂരും പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചു.

സീസണിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മിന്നുന്ന ഫോറിലായിരുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തുടർതോൽവികളോടെയാണ് പ്ലേഓഫിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാന മത്സരം വരെ ‘നീട്ടിയെടുത്തത്’. പ്ലേഓഫിന്റെ പടിക്കലെത്തിയശേഷം തുടർച്ചയായി നാലു മത്സരങ്ങളാണ് ഡൽഹി തോറ്റത്. ബാംഗ്ലൂർ മൂന്നും.

ഡൽഹി തുടർച്ചയായി കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എന്നീ ടീമുകളോടാണ് തോൽവി വഴങ്ങിയത്. ബാംഗ്ലൂരാകട്ടെ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകളോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിക്ക് നാലു തുടർതോൽവികളോടെ നിർണായകമായ എട്ടു പോയിന്റുകൾ നഷ്ടമായപ്പോൾ മൂന്നു തോൽവികളോടെ ബാംഗ്ലൂരിന് ആറു പോയിന്റുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

തുടർന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ അവസാന മത്സരത്തിൽ, 120 പന്തിൽ 153 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഡൽഹി ബാറ്റിങ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുടീമുകൾക്കും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 17.3 ഓവറിനുള്ളിൽ ഡൽഹി ജയിച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് കൊൽക്കത്തയെക്കാൾ പിന്നിലാകും. അതേസമയം, 19 റൺസിനോ അതിനുമേൽ വ്യത്യാസത്തിലോ ബാംഗ്ലൂർ ജയിച്ചാൽ ഡൽഹിയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് കൊൽക്കത്തയെക്കാൾ പിന്നിലാകും. എന്നാൽ ആറു പന്തുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഡൽഹി ജയിച്ചപ്പോൾ, നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരും പ്ലേഓഫിൽകടക്കുകയായിരുന്നു.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാണ് പ്ലേഓഫ് കാണാതെ ആദ്യ പുറത്തായത്. അവസാന മത്സരത്തില്‍ ജയത്തോടെ, പ്ലേഓഫ് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍​ഞ്ചാബിനും ചെന്നൈ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കയ്ക്കെതിരെ തോൽവി വഴങ്ങി എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി.

English Summary: Who among Kolkata Knight Riders - Sunrisers Hyderabad will ensure playoff in Indian Premier League 2020