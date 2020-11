രോഹിത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രി കള്ളം പറയുന്നു: സേവാഗ്; ബിസിസിഐയ്ക്കും വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ സൂപ്പർതാരം രോഹിത് ശർമയെ പരുക്കിന്റെ പേരിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്ക് യാതൊരു റോളുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്കെതിരെ വീരേന്ദർ സേവാഗ്. താൻ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചോദ്യമുയർത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ സേവാഗിന്റെ രംഗപ്രവേശം. രോഹിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ബിസിസിഐയ്ക്കും സിലക്ടർമാർക്കും പാളിച്ച സംഭവിച്ചതായി സേവാഗ് തുറന്നടിച്ചു.

‘രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല.ഔദ്യോഗികമായി സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിൽ പോലും, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും നിലപാടും തീർച്ചയായും സിലക്ടർമാർ ചോദിച്ചുകാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചശേഷമാകും സിലക്ടർമാർ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘താൻ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന രവി ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോടു പോലും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗികമായി ടീം പരിശീലകൻ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗമല്ലെങ്കിലും, ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിൽ ആരൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശീലകനും ക്യാപ്റ്റനും അവരുടെ നിലപാട് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്’ – സേവാഗ് വിശദീകരിച്ചു.

രോഹിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ബിസിസിഐയ്ക്കും സിലക്ടർമാർക്കും പാളിച്ച പറ്റിയെന്നും സേവാഗ് തുറന്നടിച്ചു. രോഹിത്തിന് ശരീരക്ഷമതയില്ലെന്ന് സിലക്ടർമാർ നിഗമനത്തിലെത്തിയെങ്കിൽക്കൂടി, അദ്ദേഹത്തെ ടീമിനൊപ്പം നിർത്താമായിരുന്നുവെന്ന് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാമായിന്നുവെന്ന് സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘ഐപിഎലിൽ ടീമിനുവേണ്ടി കളിക്കാൻ തയാറുള്ള താരങ്ങളേപ്പോലും ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് പാളിച്ച സംഭവിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. രോഹിത്തിന് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ബിസിസിഐ ആണ്. ഐപിഎലിൽ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ പകരക്കാരനെ വിളിച്ചുവരുത്താവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ? പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഈ വർഷം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അപരിചിതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? സൺറൈസേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് കളത്തിലിറങ്ങി. മുംബൈയുടെ പ്ലേഓഫ് മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കുമെന്ന് തീർച്ച. തനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് രോഹിത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെടുക്കാൻ മടി?’ – സേവാഗ് ചോദിച്ചു.

‘താരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പാളിച്ച സംഭവിച്ചതായാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. രോഹിത് ശർമയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ട്. രോഹിത്തിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം സംശയവുമുണ്ട്. 2–3 മാസത്തേക്ക് കളത്തിലിറങ്ങാതിരിക്കാൻ മാത്രം ഗുരുതരമായ പരുക്കാണോ രോഹിത്തിന് സംഭവിച്ചത്?’ – സേവാഗ് ചോദിച്ചു.

‘ബിസിസിഐയുടെയും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും നിലപാട് എന്നെ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. അവർക്ക് രോഹിത്തിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പകരക്കാരനെക്കൂടി ടീമിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Don’t think it is possible that Ravi Shastri was unaware about Rohit Sharma’s situation: Virender Sehwag