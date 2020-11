രോഹിത് അത്ര ‘ടച്ചി’ലല്ല, ഞങ്ങൾ മുതലാക്കും: ഓപ്പണിങ് പങ്കാളിയെ ‘വേദനിപ്പിച്ച്’ ധവാനും

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ ആദ്യ ക്വാളിഫയറിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെ, മുംബൈ നായകൻ രോഹിത് ശർമയെ ഉന്നമിട്ട് ഡൽഹി ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ. നിലവിൽ രോഹിത് അത്ര ഫോമിലല്ലെന്നും ഈ അവസരം ഡൽഹി മുതലെടുക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ രോഹിത്തിന്റെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളി കൂടിയായ ശിഖർ ധവാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിനു മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടും. തോൽക്കുന്നവർക്ക് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് – റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എലിമിനേറ്ററിലെ വിജയികളുമായി ഒരിക്കൽക്കൂടി ഫൈനൽ ബർത്തിന് പോരടിക്കാം.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് രോഹിത് ശർമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം പുകയുമ്പോഴാണ്, രോഹിത് അത്ര ‘ടച്ചി’ലല്ലെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ധവാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. പരുക്കിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് രോഹിത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയതെങ്കിലും, ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ അപ്രധാന മത്സരത്തിൽ രോഹിത് കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഹിത്തിനെ ഉന്നമിട്ട് ധവാന്റെ പ്രസ്താവന.

‘രോഹിത് വളരെ മികച്ച താരമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ഈ സീസണിൽ രോഹിത് അധികം മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫോമിലാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ഡൽഹിക്ക് ഈ അവസരം തീർച്ചയായും മുതലെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു’ – ധവാൻ പറഞ്ഞു.

‘എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. എങ്കിലും എതിരാളികളെന്ന നിലയിൽ രോഹിത് ഫോമിലല്ലാത്തത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും’ – ധവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 14 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 525 റൺസ് നേടി മികച്ച ഫോമിലാണ് ധവാൻ. ഈ മികവ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലും തുടരാനാകും ശ്രമമെന്ന് ധവാൻ പറഞ്ഞു.

‘ഒരിക്കൽ ഫോമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത പരമ്പരയിലും അതേ മികവു തുടരാനാകും ശ്രമം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാക്കാലത്തും താൽപര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ശരിക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. അവിടുത്തെ പിച്ചുകൾ മികച്ചതാണ്. അവിടെ അവരുടെ ബോളിങ് ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നു’ – ധവാൻ പറഞ്ഞു.

‘ദീർഘകാലത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കാനിറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു സ്പെഷൽ പരമ്പരയായിരിക്കും. അവിടെ എന്റെ മികവു തെളിയിക്കാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കും’ – ധവാൻ പറഞ്ഞു.

