രണ്ട് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്; സാമുവൽസ് വിരമിച്ചു

ഗയാന∙ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ രണ്ടു തവണയും ഫൈനലിൽ മാൻ ഓഫ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയ മർലോൺ സാമുവൽസ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് പൂർണമായി വിരമിച്ചു. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനുശേഷം രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ല. അതേ വർഷം ഡിസംബറിനു ശേഷം പ്രഫഷനൽ ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നില്ല. ഇനി കളത്തിലേക്കില്ലെന്ന് സാമുവൽസ് ക്രിക്കറ്റ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടിവ് ജോണി ഗ്രേവിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 2000 മുതൽ 2018 വരെ നീളുന്ന സുദീർഘമായ കരിയറിനാണ് മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ സാമുവൽസ് തിരശീലയിട്ടത്.

വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന 2016ൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ വിജയശിൽപിയായത് സാമുവൽസായിരുന്നു. അന്ന് 66 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 85 റൺസടിച്ചാണ് സാമുവൽസ് ടീമിന് ലോകകിരീടം സമ്മാനിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് 2012 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കൊളംബോയിൽ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച് വെസ്റ്റിൻഡീസ് കന്നി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടുമ്പോഴും സാമുവൽസായിരുന്നു വിജയശിൽപി. അന്നത്തെ സമ്പാദ്യം 56 പന്തിൽ 78 റൺസ്!

കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്തിടെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ താരം ഷെയ്ൻ വോൺ എന്നിവർക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സാമുവൽസ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വിരമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് (ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ആദ്യ പേര്), രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, പുണെ വാരിയേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനായി 71 ടെസ്റ്റുകളിലും 207 ഏകദിനങ്ങളിലും 67 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 32.64 ശരാശരിയിൽ 3917 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ ഏഴ് സെഞ്ചുറികളും 24 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 260 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഏകദിനത്തിൽ 32.97 ശരാശരിയിൽ 5606 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ 10 സെഞ്ചുറികളും 30 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുറത്താകാതെ നേടിയ 133 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ട്വന്റി20യിൽ 29.29 ശരാശരിയിൽ 1611 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇതിൽ 10 അർധസെഞ്ചുറികളുണ്ട്. പുറത്താകാതെ നേടിയ 89 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ടെസ്റ്റിൽ 41, ഏകദിനത്തിൽ 89, ട്വന്റി20യിൽ 22 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.



