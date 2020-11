ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല, പാട്ടുപാടിയും ഞാൻ പാക്ക് താരങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു: സേവാഗ്

ദുബായ്∙ ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല, പാട്ടുപാടിയും പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ താൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന രസകരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സേവാഗ് രംഗത്ത്. ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീസിൽനിന്ന് പാട്ടുപാടിയിരുന്ന കാര്യം അനുസ്മരിച്ചാണ് സേവാഗ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരിക്കൽ ക്രീസിൽനിന്ന് താൻ പാടുന്നത് കേൾക്കാനിടയായ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം യാസിർ ഹമീദ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സേവാഗ് വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദിപാട്ട് മൂളുന്ന രീതി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ‘ചലാ ജാത്താ ഹൂൻ കിസി കീ ധൂൻ മേൻ’ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഏത് മൂഡിലാണെങ്കിലും പാടാവുന്ന ഗാനമെന്ന നിലയിലാണ് അതെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായത്. അത് എന്റെ ശൈലിക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും’ – ‘ക്രിക്ബ‌സ് ലൈവി’ൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘ഞാന്‍ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ക്രീസിൽവച്ച് പാട്ടുപാടുന്ന കാര്യം അധികം പേർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ രസകരമായൊരു സംഭവമുണ്ടായി. ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പരയിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്നു. ഞാൻ 150 റൺസോ മറ്റോ എടുത്ത് ക്രീസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. യാസിർ ഹമീദാണ് ഷോർട്ട് ലെഗ്ഗിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത്.’

‘വീരു ഭായ്, നിങ്ങൾ ബാറ്റിങ്ങിനൊപ്പം പാട്ടും പാടുന്നുണ്ടോ?’ – എന്ന് യാസിർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കിഷോർ കുമാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ യാസിർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പാടിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല, പാട്ടുപാടിയും ഞാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – ’ – സേവാഗ് വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: I entertained Pakistan cricketers with my batting and singing: Virender Sehwag