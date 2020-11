മുംബൈയുടെ ‘ബുമ്രായുധ’ത്തിൽ പകച്ച് എതിരാളികൾ; കടപുഴകി റെക്കോർഡുകൾ!

ദുബായ്∙ സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാലും അതിലൊരു പേര് ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ആയിരിക്കും! കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമൊന്നും തന്നെ തെല്ലും തളർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) അസാമാന്യ മികവോടെ പന്തെറിയുന്ന ബുമ്ര, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പ്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുശേഷമുള്ള പ്രഥമ വിദേശ പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അടുത്തയാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാന്‍ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ.

ഇന്നലെ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഐപിഎൽ കരിയറിൽ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനവുമായാണ് ബുമ്ര കരുത്തു കാട്ടിയത്. ഓരോ മത്സരം പിന്നിടുമ്പോഴും കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്ന ബുമ്ര, ഡൽഹിക്കെതിരെ നാല് ഓവറിൽ ഒരു മെയ്ഡൻ ഓവർ സഹിതം വെറും 14 റൺസ് വഴങ്ങി വീഴ്ത്തിയത് നാലു വിക്കറ്റാണ്. ഇന്നലെ ഡൽഹിക്കെതിരെ നേടിയ 57 റൺസ് വിജയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ, ഈ സീസണിൽ മുംബൈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കുന്തമുന ബുമ്രയാണ്. ഐപിഎലിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു ചില നാഴികക്കല്ലുകളും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ബുമ്ര താണ്ടി.

നിലവിൽ 15 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 27 വിക്കറ്റുകളുമായി ഈ സീസണിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലാണ് ബുമ്ര. മാത്രമല്ല, ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ ബോളറുടെയും മികച്ച പ്രകടനം കൂടിയാണ് ബുമ്രയുടെ പേരിലായത്. 2018ൽ സണ്‍റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി 26 വിക്കറ്റെടുത്ത ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ബുമ്ര തകർത്തത്.

ഈ സീസണിൽ രണ്ടു തവണ നാലു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഏക ബോളറും ബുമ്രയാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ മാസം 20 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ്, ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ബുമ്ര കരുത്തുകാട്ടിയത്.

ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫിൽ ഒരു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ബോളറുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കൂടിയാണ് ബുമ്രയുടേത്. ട്വന്റി20യിൽ തന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ബുമ്രയുടെ കരുത്തിൽ മുംബൈ ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ കടക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: asprit Bumrah sets new Indian record with 27 wickets in IPL 2020