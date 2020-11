ഫ്രീഹിറ്റിൽ മോയിൻ അലി റണ്ണൗട്ട്; വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്!

അബുദാബി∙ ഏതു ബാറ്റ്സ്മാനെയും ഒരുപോലെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പന്തുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റിൽ! നോബോളിന് ശിക്ഷയായി ബാറ്റിങ് ടീമിന് അനുകൂലമായി അംപയർമാർ അനുവദിക്കുന്ന ഫ്രീഹിറ്റ്. ഈ പന്തിൽ ബൗൾഡായാലും ക്യാച്ചെടുത്താലും ഔട്ടാകില്ലെന്നതിനാൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കണ്ണുംപൂട്ടിയടിക്കുന്നതാണ് കളത്തിലെ പതിവു കാഴ്ച. ബാറ്റിങ്ങിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക്, ധൈര്യപൂർവം വമ്പൻ ഷോട്ട് കളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്രീഹിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എന്നും ഒരുപോലെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ഫ്രീഹിറ്റ്, ബാറ്റിങ് ടീമിനെ കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ നടന്ന എലിമിനേറ്റർ പോരാട്ടത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആ അപൂർവ കാഴ്ച പിറന്നത്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് താരം മോയിൻ അലിയാണ് ഫ്രീഹിറ്റിൽ റണ്ണൗട്ടായത്.

ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നിങ്സിലെ 11–ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഈ ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത ഷഹബാസ് നദിം ആരോൺ ഫിഞ്ചിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ ക്രീസിലെത്തിയത് മോയിൻ അലി. മറുവശത്ത് എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സും. ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് ഡീപ് മിഡ്‌വിക്കറ്റിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഡിവില്ലിയേഴ്സ് സിംഗിളോടിയെങ്കിലും, നദീമിന്റെ മുൻകാൽ ക്രീസിന്റെ വര കടന്നതിനാൽ അംപയർ നോബോൾ വിളിച്ചു. ഫ്രീഹിറ്റും അനുവദിച്ചു.

സിംഗിളോടിയതിനാൽ ഫ്രീഹിറ്റ് നേരിടാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് മോയിൻ അലിക്ക്. വമ്പൻ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച അലിക്ക് പന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയതോടെ പന്ത് നേരെ എക്സ്ട്രാ കവറിലേക്ക്. മോയിൻ അലിയും ഡിവില്ലിയേഴ്സും സിംഗിളോടി. പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത റാഷിദ് ഖാന്റെ തകർപ്പൻ ഡയറക്ട് ഹിറ്റ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ സ്റ്റംപിളക്കുമ്പോൾ ക്രീസിന് ഏറെ വെളിയിലായിരുന്നു മോയിൻ അലി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ തൊട്ടുപിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

