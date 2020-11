രോഹിത് ഐപിഎലിൽ 13–ാമതും ഡക്ക്; കോലിക്കുള്ള ‘ഗോൾഡൻ’ സമ്മാനമെന്ന് ട്രോൾ!

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചരിത്രമെഴുതി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആറാം തവണ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ടീമായ മുംബൈയുടെ നായകൻ രോഹിത് ശർമയാണ് സം‘പൂജ്യ’രുടെ റെക്കോഡ് ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവുമധികം തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ താരമെന്ന റെക്കോഡിനൊപ്പമാണ് ഇനി രോഹിത്.

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ഇന്നലെ ഗോൾഡൻ ഡക്കായതോടെ (നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്ത്), ആകെ 13 തവണയാണ് രോഹിത് ഐപിഎലിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം പാർഥിവ് പട്ടേൽ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം ഹർഭജൻ സിങ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് രോഹിത്തും! ഇന്നലെ 32–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യന്‍ നായകൻ വിരാട് കോലിക്കുള്ള ‘ഗോൾഡൻ’ സമ്മാനമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഡക്കെന്നാണ് ട്രോളുകൾ.

ഐപിഎലിൽ 199 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള രോഹിത് 194 ഇന്നിങ്സുകളിൽ ബാറ്റു ചെയ്താണ് 13 തവണ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായത്. ഹർഭജൻ സിങ് 160 മത്സരങ്ങളിലായി 88 ഇന്നിങ്സുകളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്താണ് റെക്കോഡ് ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. പാർഥിവ് പട്ടേൽ 139 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച് 137 ഇന്നിങ്സുകളിലാണ് 13 തവണ ‘പൂജ്യം’ സമ്പാദിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെയുള്ള ബാറ്റിങ് ‘പ്രകടന’മാണ് രോഹിത് ശർമയെ റെക്കോഡിലേക്കു നയിച്ചത്. ഗോൾഡൻ ഡക്കായാണ് രോഹിത് ക്രീസ് വിട്ടത്. രണ്ടാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ രോഹിത് ശർമയെ, വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎലിനിടെ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ രോഹിത്, ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്.

ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫുകളിൽ ഇതുവരെ അത്ര മികച്ച പ്രകടനമല്ല രോഹിത്തിന്റേത്. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് രോഹിത് പ്ലേഓഫിൽ റണ്ണെടുക്കാതെ പുറത്താകുന്നത്. പ്ലേഓഫിൽ ആകെ 19 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 229 റൺസ് മാത്രമാണ് രോഹിത് നേടിയിട്ടുള്ളത്. 12.72 ആണ് റൺസ് ശരാശരി. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 101.32.

English Summary: Rohit Sharma equals record of most ducks in IPL history