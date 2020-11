എബിഡി സ്റ്റംപിളക്കി, പന്തെത്തും മുൻപേ; നോബോൾ വിളിച്ച് അംപയർ

അബുദാബി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) പന്ത് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ അടുത്തെത്തും മുൻപേ സ്റ്റംപിളക്കി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിന്റെ ‘വ്യത്യസ്ത പ്രകടനം’. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് അംപയർ ആ പന്ത് നോബോൾ വിളിക്കുകയും ബാറ്റിങ് ടീമിന് അനുകൂലമായി ഫ്രീഹിറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഉയർത്തിയ 132 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി സൺറൈസേഴ്സ് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച അധികം വൈകും മുൻപാണ് അസാധാരണ നിമിഷം ഉടലെടുത്തത്. ഹൈദരാബാദ് ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ചാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്തത് വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ. രണ്ടാം പന്തിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവം.

വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ എറിഞ്ഞ പന്ത് ഹൈദരാബാദ് നായകൻ കൂടിയായ ഡേവിഡ് വാർണർ നേരിടാൻ തയാറെടുക്കവെ സ്റ്റംപിലെ ലൈറ്റ് തെളിയുകയായിരുന്നു. പന്ത് ബാറ്റിലേക്ക് എത്തും മുൻപായിരുന്നു സംഭവം. എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ആദ്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഡേവിഡ് വാർണർ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായോ എന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും.

എന്നാൽ റീപ്ലേ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് നടന്നതെന്തെന്ന് വ്യക്തമായത്. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റംപിനോട് തൊട്ടുചേർന്നാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് നിന്നിരുന്നത്. പന്ത് വാർണറിന്റെ ബാറ്റിലേക്കെത്തും മുൻപ് ഡിവില്ലിയേഴ്സിന്റെ ഗ്ലൗ തട്ടിയാണ് സ്റ്റംപ് ഇളകിയത്. തുടർന്ന് അംപയർ സൺറൈസേഴ്സിന് ഫ്രീഹിറ്റ് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, ആ പന്തിൽ വാർണറിന് നേടാനായത് സിംഗിൾ മാത്രം. മത്സരം ജയിച്ച സൺറൈസേഴ്സ് ഡൽഹിക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിന് യോഗ്യത നേടി. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: AB de Villiers disturbs bails before batsman plays the delivery, umpire calls it no-ball; here’s what the law states