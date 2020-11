ദുബായ് ∙ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ ഐപിഎൽ ക്വാളിഫയർ മത്സര വിജയത്തിനു ശേഷം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിനെ ടീമിനെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്കു നയിച്ച് സ്പിന്നർ രാഹുൽ ചാഹർ. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയാണ് മൈതാനത്തു നിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കാൻ ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ചാഹറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മത്സരത്തിൽ 2 ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ ചാഹർ 35 റൺസ് വഴങ്ങിയിരുന്നു. വിക്കറ്റൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല.

യുവതാരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്താനുള്ള രോഹിത് നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം ആരാധകർക്കിടയിൽ വൈറലായി. മത്സരം 57 റൺസിനു ജയിച്ച മുംബൈ ഐപിഎൽ ഫൈനലിലെത്തി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ മുംബൈ ഇഷൻ കിഷൻ (30 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 55), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (38 പന്തിൽ 51), ക്വിന്റൻ ഡി കോക്ക് (25 പന്തിൽ 40), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (14 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 37) എന്നിവരുടെ മികവിൽ 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസാണ് എടുത്തത്.

ഡൽഹിയുടെ മറുപടി ബാറ്റിങ് 20 ഓവറിൽ 8ന് 143ൽ അവസാനിച്ചു. 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും 2 വിക്കറ്റ് നേടിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടുമാണ് ഡൽഹിയെ തകർത്തത്. മാർക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസും (46 പന്തിൽ 65) അക്സർ പട്ടേലുമാണ് (33 പന്തിൽ 42) അവരെ വലിയ നാണക്കേടിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചത്. പൃഥ്വി ഷാ, ശിഖർ ധവാൻ, അജിൻക്യ രഹാനെ, ഡാനിയേൽ സാംസ് എന്നിവർ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. ബുമ്രയായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

English Summary: Rohit Sharma let Rahul Chahar, who had a disappointing day with ball, to lead the team into dressing room