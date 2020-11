കോലിയോട് വാക്പോര് വേണ്ട: സ്റ്റീവ് വോ

മെൽബൺ ∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പര്യടനത്തിനു മുൻപായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്ക് ഉപദേശവുമായി മുൻ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോ. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയോടു വാക്‌പോര് (സ്ലെഡ്ജിങ്) നടത്തരുതെന്നാണു സ്റ്റീവിന്റെ ഉപദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതു കോലിക്കു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ടീമിനു മുഴുവനും ഉത്തേജനമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം 27നു നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ഓസീസ് ടീം മോശം പെരുമാറ്റത്തിനു പഴികേട്ടിരുന്നു.

English Summary: Steve Waugh calls on Aussies to avoid sledging 'world-class player' Virat Kohli in Border-Gavaskar Trophy