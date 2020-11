നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ധോണി ജിമ്മിൽ, കൂടെ മൂത്ത സഹോദരനും; ചിത്രം വൈറൽ

റാഞ്ചി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇത്തവണ ശരീരക്ഷമതയുടെ പേരിൽ ഏറെ പഴി കേട്ട അദ്ദേഹം, ജിമ്മിൽ വ്യായാമത്തിനെത്തിയ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. മൂത്ത സഹോദരൻ നരേന്ദ്ര സിങ് ധോണിക്കൊപ്പമാണ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ജിമ്മിലെത്തിയത്. അവിടെവച്ച് പകർത്തിയ ഒരു സെൽഫിയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ധോണിയുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹമുൾപ്പെടെ ടീമിലെ ഒരുകൂട്ടം താരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് യുഎഇയിൽ തുടരുന്നത്. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനായെത്തിയ ധോണിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽവച്ച് പകർത്തിയ ചിത്രം ചെന്നൈ താരം കാൺ ശർമ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റായി.

English Summary: MS Dhoni hits gym as he lands in India after CSK’s exit from IPL 2020