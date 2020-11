ടീമിന്റെ ഗുണമേ ക്യാപ്റ്റനും കാണൂ; ഈ ടീമിൽ കോലിയെ മാറ്റിയിട്ടെന്തു കാര്യം? സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ടീം മോശമായതിന് ക്യാപ്റ്റനെ പഴിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം? ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഓപ്പണറായിരുന്ന വീരേന്ദർ സേവാഗ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ‌) ഇതുവരെ കിരീടം നേടാത്ത ടീമുകളിലൊന്നായി റോയൽ ചാല‍ഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനു പിന്നാലെ, ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എതിർ അഭിപ്രായവുമായി സേവാഗ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സേവാഗിന്റെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളിയായിരുന്ന ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോലിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സേവാഗിന്റെ വരവ്.

‘ഒരു ക്യാപ്റ്റന് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ടീമിനോളം മികച്ചതാകാനേ കഴിയൂ. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുമ്പോൾ കോലി വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ ഏകദിനമായാലും ടെസ്റ്റായാലും ട്വന്റി20 ആയാലും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കോലി വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ടീം മോശമാണ് എന്നതാണ് കാരണം’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഏതു ക്യാപ്റ്റനായാലും നല്ലൊരു ടീമിനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റാനല്ല ആർസിബി മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച്, കൂടുതൽ മികച്ചൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ്. ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആലോചിക്കണം’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ പ്ലേഓഫിൽ ഇടംപിടിച്ചെങ്കിലും എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോട് തോറ്റ് ആർസിബി പുറത്തായിരുന്നു. സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കമിട്ട ആർസിബി, പിന്നീട് മോശം ഫോമിലേക്ക് വഴുതിയാണ് ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായത്. ആദ്യം കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴും ജയിച്ച ബാംഗ്ലൂർ, ഒടുവിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ തോറ്റാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടത്. മികച്ചൊരു ഓപ്പണറും മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിന് മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഉറപ്പുള്ളൊരു ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റുണ്ടാകും. പക്ഷേ, ആർസിബിക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ വിരാട് കോലിയും എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സും എപ്പോഴും സ്ഥാനം മാറിയാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. പടിക്കൽ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക്, നല്ലൊരു ഓപ്പണറും മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാനുമുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിന് കരുത്തു കാട്ടാവുന്നതേയുള്ളൂ’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘ഈ അഞ്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ (ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, വിരാട് കോലി, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, പുതിയൊരു ഓപ്പണറും മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാനും) അവർക്ക് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ, ആർസിബി അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർമാരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും തയാറാകണം. ബോളർ ആരായാലും പ്രഹരമേറ്റു വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

