മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിയിൽ ഗാംഗുലി തലയിടുന്നു: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻതാരം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ചീഫ് സിലക്ടറുമായിരുന്ന ദിലീപ് വെങ്സർക്കാർ രംഗത്ത്. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായ ഗാംഗുലി, ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ കയറി തലയിടുന്നുവെന്നാണ് വെങ്സർക്കാരിന്റെ ആക്ഷേപം. ചീഫ് സിലക്ടർ, ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളും ഗാംഗുലി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെങ്സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. ഇവർ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഗാംഗുലി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കവെ വെങ്സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് രോഹിത് ശർമയെ മാറ്റിനിർത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ചീഫ് സിലക്ടർക്കു പകരം ഗാംഗുലി പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയതാണ് വെങ്സർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ, ഐപിഎൽ ചെയർമാനു പകരം മിക്കപ്പോഴും വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ഗാംഗുലിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിയിൽ ഗാംഗുലി തലയിടുന്നുവന്ന വെങ്സർക്കാരിന്റെ വിമർശനം.

‘ഗാംഗുലി ഒരേ സമയം ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചീഫ് സിലക്ടർ സുനിൽ ജോഷി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽവന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ‘എക്സ്’ ടീമിലില്ലാതെ പോയത്, ‘വൈ’ ടീമിനു പുറത്തായത്, ‘സെഡ്’ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയത് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്’ – വെങ്സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഐപിഎൽ വേദികളും സമയക്രമവുമെല്ലാം ചർച്ചയായ സമയത്ത്, ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞതും ഗാംഗുലി തന്നെ. ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും അത് വേണ്ടവിധം വിശദീകരിക്കാനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഗാംഗുലിയുടെ ഈ രീതി. മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ അദ്ദേഹം വിലകുറച്ചു കാണുകയാണോ? അതോ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതലായി എല്ലാം തനിക്കറിയാമെന്നാണോ ഗാംഗുലി കരുതുന്നത്?’ – വെങ്സർക്കാർ ചോദിച്ചു.

‘ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം എല്ലാക്കാലത്തും മുൻ താരങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗാംഗുലിയിൽനിന്ന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സു മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് തോന്നുന്നു’ – വെങ്സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

രോഹിത് ശർമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത്രയധികം ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചതിൽ ബിസിസിഐയുടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും വെങ്സർക്കാർ വിമർശിച്ചു.

‘ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് പരുക്കിന്റെ പേരിൽ ബിസിസിഐ ഫിസിയോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രോഹിത്തിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് വിസ്മയിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐപിഎലിൽ കളിക്കാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ടീം ഫിസിയോ രോഹിത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് ഫിസിയോമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വൈരുധ്യം കടന്നുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?’ – വെങ്സർക്കാർ ചോദിച്ചു.

‘ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അന്തിമ തീരുമാനം ആരുടേതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും വ്യക്തതയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ബിസിസിഐ അധികൃതരാണോ അതോ സിലക്ടർമാരാണോ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ വാക്ക്? അവസാനത്തെ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾക്ക് കോലി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ രോഹിത് ശർമ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമോ? നിലവിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കോലിക്കു പകരം ഇവരിൽ ആരാകും ടീമിനെ നയിക്കുക? ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഗാംഗുലിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ട്’ – വെങ്സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Former captain Dilip Vengsarkar slams Sourav Ganguly, says BCCI President is wearing too many hats