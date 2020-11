ഐപിഎലിലേക്ക് പുതിയൊരു ടീം കൂടി? മെഗാ ലേലത്തിന് ഒരുങ്ങാനും നിർദ്ദേശം

ദുബായ്∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിന് തിരശീല വീണതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പുതിയ സീസണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക്. 2021 ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ഒരു ടീമിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ എട്ടു ടീമുകളാണ് ഐപിഎലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഇവർക്കു പുറമെ ഒൻപതാമത് ഒരു ടീമിനെക്കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പുതിയൊരു ടീമാണ് പരിഗണനയിലെന്നാണ് വിവരം. പ്രമുഖ വ്യവസായികളായ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാകും പുതിയ ടീമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പണികഴിപ്പിച്ച മൊട്ടേരയിലെ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയമാകും പുതിയ ടീമിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഐപിഎലിലേക്ക് പുതിയ ടീമിനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ബിസിസിഐ നീക്കം. 2021 സീസണിനു മുന്നോടിയായി മുൻപ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതുപോലെ മെഗാ ലേലം സംഘടിപ്പിക്കാനും ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെഗാ ലേലം നീട്ടിവച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മെഗാ ലേലം മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം തന്നെ നടത്താനാണ് ശ്രമം. നിലവിലുള്ള താരങ്ങളിൽ മൂന്നു പേരെ മാത്രം ടീമിൽ നിലനിർത്തി സമ്പൂർണ അഴിച്ചുപണിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് മെഗാ ലേലം.



മെഗാ ലേലം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ബിസിസിഐ എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേലത്തിനായി ഒരുങ്ങാനും നിർദ്ദേശം നൽകി. ‘ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മെഗാ ലേലത്തിനായി ഒരുങ്ങാൻ ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, മുൻ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം മെഗാ ലേലവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് സൂചന. മാത്രമല്ല, പുതിയൊരു ടീം കൂടി ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലേലം കൂടിയല്ലേ തീരൂ’ – ഒരു ടീമിന്റെ പ്രതിനിധി വെളിപ്പെടുത്തി.

കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ യുഎഇയിലെ മൂന്നു വേദികളിലായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിലും, അടുത്ത സീസൺ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്താനാണ് ശ്രമമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബിസിസിഐ ആരംഭിച്ചു.

ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ പൂർത്തിയായതോടെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്. രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ദുബായിൽനിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകും. അവിടെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷമേ കളത്തിലിറങ്ങാനാകൂ. മൂന്നു വീതം ട്വന്റി20, ഏകദിന മത്സരങ്ങളും നാലു ടെസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലായാണ് ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര. അതിനുശേഷമാകും ഏപ്രിലിൽ ഐപിഎലിനു തുടക്കമാകുന്നത്.



English Summary: BCCI plans to add ninth team for IPL 2021, franchises told to prepare for mega auction