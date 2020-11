രോഹിത്തിനെ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റനാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ രോഹിത് ശർമയെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചതായി മുൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ അഞ്ചാം കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച രോഹിത്തിന് ഉടൻതന്നെ നായകസ്ഥാനം കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനായിരിക്കുമെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിരാട് കോലി മോശം ക്യാപ്റ്റനല്ലെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞ ഗംഭീർ, ഐപിഎൽ കിരീടനേട്ടത്തോടെ രോഹിത് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഒന്നുകൂടി മുന്നിലെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ആറാമത്തെയും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാമത്തെയും കിരീടമാണ് ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രോഹിത് ശർമ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റിനിടെ പരുക്കും വിവാദങ്ങളും പിടികൂടി ഫോം നഷ്ടമായ രോഹിത്, കലാശപ്പോരിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി മികവു വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു. 68 റൺസെടുത്ത രോഹിത്താണ് മുംബൈയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും.

‘രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനാണ്. അല്ലാതെ രോഹിത്തിനല്ല. ഒരു ക്യാപ്റ്റന് ടീമിനോളം നന്നാകാനേ കഴിയൂ എന്ന വാദം ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താനുള്ള അളവുകോൽ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഈ അളവുകോലുകൾ സമാനമാകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രോഹിത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ അഞ്ച് തവണ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച നായകനാണെന്ന് മറക്കരുത്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത കാലത്തായി ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ടീമുകളെല്ലാം ഈ ശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ ക്യാപ്റ്റനെന്ന രീതിയാണിത്.

‘സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസിയും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ആരും അത്ര മോശമല്ല. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ താൻ എത്രമാത്രം മുന്നിലാണെന്ന് രോഹിത് തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ സ്വന്തം ടീമിനെ അഞ്ച് തവണ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ചയാൾ. രണ്ടാമൻ ഇനിയും കിരീടങ്ങളൊന്നും നേടാനാകാതെ പോയയാളും’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘വിരാട് കോലി തീരെ മോശം ക്യാപ്റ്റനാണെന്ന അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ, രോഹിത്തിന് ലഭിച്ച അതേ വേദി തന്നെയാണ് കോലിക്കും ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ അളവുകോൽ വച്ച് രണ്ടു പേരുടെയും നേട്ടങ്ങളെ വിലയിരുത്തണം. ഒരേ കാലയളവിലാണ് ഇരുവരും ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റൻമാരായിരുന്നത് എന്നതും മറക്കരുത്. രോഹിത്താണ് കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.



