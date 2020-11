ബെഞ്ച് കണ്ടാലറിയില്ലേ മുംബൈയുടെ റേഞ്ച്; കിരീടം നേടിയില്ലെങ്കിലാണ് അദ്ഭുതം!

ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ സിക്സറുകളിലൂടെ മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്ന ക്രിസ് ലിൻ ഡഗ്ഔട്ടിലിരുന്ന് രോഹിത് ശർമയും ഹാ‍ർദിക് പാണ്ഡ്യയും കീറൺ പൊള്ളാർഡും അടിച്ചുകൂട്ടുന്ന സിക്സറുകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ വിശ്വസ്തനായ പേസർ മിച്ചൽ മക്‌ലീനഘൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലിരുന്ന് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെയും ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെയും വിക്കറ്റുകൾക്ക് കയ്യടിക്കുന്നു. ട്വന്റി20യിലെ സ്പെഷലിസ്റ്റ് താരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് വേണം– അതാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്! ഐപിഎലിലെ എന്നല്ല, ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ടീം. 5–ാം ഐപിഎൽ കിരീടം മുംബൈ കൊണ്ടു പോയതിൽ ഇനിയും അദ്ഭുതമുണ്ടോ!

ഒരു കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുംബൈ ഈ ഐപിഎലിൽ മറ്റു ടീമുകൾക്കു മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. സീസണു മുന്നോടിയായി സ്റ്റാർ ബോളർ ലസിത് മലിംഗ പരുക്കേറ്റു പുറത്തായപ്പോൾ മുംബൈ ബോളിങ്ങിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞെന്നു മറ്റു ടീമുകൾ ആശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ‌ ബോൾട്ട്– ബുമ്ര സഖ്യം മുംബൈ ബോളിങ്ങിനെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചു. 52 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഈ സീസണിൽ നേടിയത്. ബോൾ‌ട്ടിന്റെ സ്വിങ്ങിനും ബുമ്രയുടെ യോർക്കറുകൾക്കും മുന്നിൽ അടിപതറാത്ത ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ‌ ചുരുക്കം.

മൂന്നാം പേസർ എന്നതു മാത്രമാണ് ജയിംസ് പാറ്റിൻസണും നേഥൻ കൂൾട്ടർനൈലിനും ടീമുലുണ്ടായിരുന്ന റോൾ. മധ്യ ഓവറുകളിലെ റണ്ണൊഴുക്കു തടയുന്നതിൽ ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ–രാഹുൽ ചാഹർ സ്പിൻ ദ്വയം മികവുകാട്ടി. ഫൈനലിൽ ചാഹറിനു പകരമെത്തിയ ജയന്ത് യാദവ് ശിഖർ ധവാന്റെ നിർണായക വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബോൾ ചെയ്യാത്തത് മുംബൈയെ ഒരു തരത്തിലും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചില്ല. ബാംഗ്ലൂരിനോടൊഴികെ സീസണിൽ മറ്റൊരു ടീമിനോടും മുംബൈ 200ൽ അധികം റൺസ് വഴങ്ങിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ലോവർ മിഡിൽ ഓർഡർ വരെ നീളുന്ന ബാറ്റിങ് മികവാണ് മുംബൈയുടെ മറ്റൊരു പ്ലസ്. ഷോർട്ട് ആം പുള്ളുകളും ക്ലാസി ഓഫ് ഡ്രൈവുകളുമായി ക്വിന്റൻ ഡി കോക്ക് കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ പവർ‍പ്ലേ ഓവറുകൾ ഭദ്രമായി. പ്ലേഓഫിൽ നിറം മങ്ങിയെങ്കിലും ഫൈനലിൽ മിന്നി രോഹിത് മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനായി. സീസണിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ള താരം മുംബൈയുടെ പോക്കറ്റ് ഡൈനാമൈറ്റ് ഇഷൻ കിഷനാണ്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് തന്റെ ആങ്കർ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു. 200നു മുകളിൽ സ്ട്രൈക് റേറ്റുമായി അവസാന ഓവറുകളിൽ തച്ചു തകർക്കുന്ന ഹാർദിക്–പൊള്ളാർഡ് സഖ്യം മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും മുംബൈയുടെ റൺറേറ്റ് പത്തിൽ കുറയാതെ കാത്തു.

മുംബൈയുടെ ദൗർബല്യമെന്നു പേരിനെങ്കിലും പറയാവുന്നത് അവരുടെ സ്പിൻ വിഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ കരുത്തുകാട്ടിയ രാഹുൽ ചാഹറും (15 വിക്കറ്റ്) ഫൈനലിൽ ചാഹറിനു പകരമിറങ്ങി തിളങ്ങിയ ജയന്ത് യാദവും ആ പരാതിയും തീർത്തു.

English Summary: Mumbai Indians beat Delhi Capitals by five wickets to clinch record-extending fifth IPL title